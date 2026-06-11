Mueren dos personas en un incendio en un bloque de viviendas de Mallorca

Dos personas han fallecido y otra ha resultado herida grave en un incendio declarado a las cinco y media de la madrugada de este jueves en un bloque de viviendas de Magaluf, en Calvià. Según la información facilitada por los servicios de emergencias, el fuego se ha originado en la tercera planta de un edificio situado en la calle Martín Ros García, una de las principales zonas turísticas de la localidad. Los bomberos han tenido que rescatar a una docena de personas, que habían quedado atrapadas por la densa humareda que se ha extendido por todo el inmueble. Además, varios de los moradores han sido confinados en sus viviendas para evitar riesgos. El incendio ha provocado un gran despliegue de los servicios de emergencias, que han montado un hospital de campaña en la zona para atender a los afectados. La Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer las causas del siniestro.

El incendio ha comenzado a las 5.23 horas en uno de los apartamentos del tercer piso del edificio Trianon II, en el número 18 de la calle Martín Ros García. Los moradores de la vivienda han detectado el fuego y han tratado de sofocar las llamas por sus propios medios, pero el incendio era "muy violento", según fuentes de emergencias, y no lo han conseguido. La humareda se ha extendido por todo el edificio rápidamente. Varios de los vecinos han salido apresuradamente a la calle, mientras otros han permanecido confinados en sus viviendas.

Al lugar han acudido numerosas dotaciones de los Bombers de Mallorca de los parques de Calvià y Llucmajor, ambulancias y patrullas de la Guardia Civil y la Policía Local. Los efectivos de emergencias han confirmado la muerte de dos personas, que al parecer han resultado intoxicadas cuando tratataban de escapar del incendio. Además, otros cuatro personas han sido trasladadas a Son Espases y Son Llàtzer, una de ellas en estado grave debido a las quemaduras sufridas. El 061 ha atendido además a diversos afectados por inhalación de humo.

Confinados

Los bomberos han resctada a 12 personas del interior del edificio y han indicado al resto que permanecieran en el interior de sus viviendas al considerar que estaban en zonas seguras y fuera de peligro. El incendio ha quedado extinguido a las siete menos cuarto de la mañana. Los bomberos trabajan ahora para ventilar la humareda que se ha acumulado en el edificio.

La Guardia Civil ha asumido la investigación para esclarecer las causas del incendio. Los agentes están a la espera de poder entrar en el edificio para llevar a cabo una inspección ocular y recabar pruebas y testimonios.

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Desde el Ayuntamiento de Calvià, junto al Departamento de Asuntos Sociales, se mantiene el despliegue de atención psicológica y asistencia material para todos los vecinos desalojados y los familiares de las víctimas. El alcalde de Calvià, Juan Antonio Amengual, que se ha desplazado al lugar de los hechos ha mostrado sus condolencias y ha explicado que se trabaja en la atención de las víctimas: «Estamos desolados, muy tristes", ha señalado.