Malos tratos, agresiones sexuales, "exploraciones vaginales"... Ya hay fecha para el juicio contra el médico de la "casa de los horrores" y su mujer

El doctor Domingo S.S y su mujer, los padres de la conocida como casa de los horrores de Colmenar Viejo (Madrid), se sentarán en el banquillo de la Audiencia Provincial desde el 11 de enero de 2027. El médico, que trabajaba en el hospital Gregorio Marañón, y su mujer, ama de casa, están acusados de diferentes delitos de malos tratos, vejaciones e incluso agresiones sexuales contra sus ocho hijos (cinco niñas y tres niños).

Los niños, cuyos testimonios grabados forman parte principal de la acusación contra sus padres, fueron rescatados por agentes de la Guardia Civil en marzo de 2023. Desde entonces están acogidos por la Comunidad de Madrid, que ejerce la acusación particular.

En el juicio, que se celebrará hasta el 24 de febrero de 2027, reclamarán 266 años y nueve meses de cárcel para el padre y 185 años de prisión para la madre. Por su parte, la fiscalía solicitará 130 años de prisión para ambos padres. Las defensas, ejercidas por los abogados Juan Gonzalo Ospina y Beatriz Uriarte, reclamarán la absolución de los dos progenitores.

Atado por los tobillos

El escrito de acusación refleja que los padres "sometieron a desprecio y humillación" de forma habitual a sus hijos, especialmente a los tres mayores (dos chicas y un chico). Los acusa de malos tratos continuados, lesiones físicas, detención ilegal, lesiones psíquicas y agresiones sexuales. Refleja cómo, por ejemplo, el padre ataba a uno de los niños (todos tenían menos de 15 años cuando fueron rescatados) al tiro de la escalera de su casa colocando cinta aislante en sus tobillos y lo dejaba así durante horas cuando iba a trabajar al hospital madrileño, donde era considerado un buen profesional.

La acusación contra los padres afirma también que utilizaban el hambre y el sueño para aumentar el clima de terror sobre sus hijos. Y que encerraban a alguno de ellos solo, durante horas, en el sótano como castigo por no cumplir sus normas extremas. En una ocasión, se explica, tras sorprender a tres de sus hijos viendo la televisión (algo que tenían prohibido), el padre "los llevó a la cocina, los desnudó y los golpeó" con un rodillo de amasar.

La lista de castigos que sufrieron los niños es abrumadora: por hacerse un perfil en redes sociales, por leer un libro... El padre los atacó con un cuchillo, con rodillos, con una maza, con un sacacorchos en la cabeza, apretándoles el cuello hasta asfixiarlos y dejarlos sin oxígeno durante segundos... Así lo han relatado los menores en sus testimonios, que fueron grabados para evitar que tengan que repetirlos en el juicio.

Agresiones sexuales

En cuanto a los delitos de agresiones sexuales, las víctimas fueron las dos hijas mayores. Ambas relataron que su padre descubrió en septiembre de 2022 que se habían creado un perfil en Discord, una plataforma de juegos online en la que se relacionaban con chicos de su edad. El hombre las acusó sin ninguna base de ver pornografía, y de ser unas "putas mentirosas". Como represalia, las obligó a ver vídeos pornográficos en sesiones nocturnas que él programaba, según han relatado las menores. Cuando ellas apartaban la vista de las imágenes, denunciaron, su padre las golpeaba.

El médico llegó a pedirles a esas dos adolescentes que representaran con él las escenas pornográficas. Ellas se negaron. Él, un hombre ultrarreligioso, no insistió ni las obligó porque, según el escrito de acusación, lo que perseguía con esas prácticas no era tener sexo con sus hijas, sino que generaran en las menores "rechazo a la sexualidad en cualquiera de sus manifestaciones". Eso sí, en una ocasión hizo que las niñas "tocaran a su madre de la forma que se veía en los vídeos".

Prohibido depilarse

En esa obsesión por el sexo como algo enfermizo, el doctor realizó "exploraciones vaginales recurrentes" a sus dos hijas mayores. Lo hizo al menos en tres ocasiones, según el escrito de acusación. Las obligaba a desnudarse, las tumbaba en el sofá del comedor y las examinaba "introduciéndoles los dedos en la cavidad vaginal mientras las llamaba putas y les exigía (que le dijeran) el nombre del varón que las había desvirgado".

También tenía prohibido que las niñas, dos adolescentes, se depilaran. Las examinaba para comprobar si le obedecían y las castigaba si no lo hacían. A una de ellas, entonces de 14 años, la desnudó por completo y la golpeó "de forma indiscriminada" en presencia de la madre y de otra hija, mientras le decía: "te has rasurado como una puta".

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Todo este clima de violencia y terror ha generado, según la acusación, lesiones de todo tipo en los menores. Cicatrices en la cabeza, en los brazos, dientes dañados... Y los siete (todos menos el más pequeño) sufren lesiones psíquicas y reciben asistencia psicológica. Algunos han tenido ideaciones suicidas, episodios de autolesiones, ansiedad, depresión, terror a la figura paterna... Todos viven bajo la tutela de la Comunidad de Madrid.