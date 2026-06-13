"Secuestrado" por un amigo y "apalizado" con un puño americano y una táser: logró escapar tras escribir en una servilleta a una vecina: "Llama a la policía"

"Llevaba dos días secuestrado recibiendo palizas y amenazas, pensaba que me iba a matar". La víctima, David C., estaba viviendo en la calle en septiembre de 2025, cuando un amigo de su barrio, Younes C., le ofreció dormir en su casa "hasta que encontrase algo".

David no imaginaba que acabaría, diez días después, "secuestrado en una de las habitaciones del piso, recibiendo palizas con un puño americano y descargas con una (pistola) táser". La Fiscalía pide para Younes C. siete años de cárcel en el juicio que se celebra esta semana en la Audiencia de Madrid.

"Drogodependiente"

El acusado y la víctima son "conocidos de toda la vida" del barrio de San Diego, en el distrito de Puente de Vallecas (Madrid) e incluso habían convivido juntos antes de lo ocurrido.

Según varios testigos, cuando sucedieron los hechos David "era drogodependiente, alcohólico y dormía en la calle". Por eso, Younes C., el acusado, le ofreció su casa como solución.

10.000 euros

La convivencia fue "amistosa y cercana" hasta el décimo día, cuando Younes "encerró con llave" a David en una de las habitaciones "durante unas 40 horas". Le "quitó el móvil" y le "situó junto a una cámara de vigilancia", según la víctima.

El motivo, según la declaración de David, fue "económico". David había firmado unos documentos para ser administrador de una empresa de productos cárnicos y de pescado en Portugal, por lo que recibiría hasta 10.000 euros: "Me amenazó con pegarme si no le daba esa cantidad de dinero".

Encerrado con llave 40 horas

Unas cuarenta horas después, la Policía Nacional recibió una llamada de una vecina del edificio donde estaba David, en la calle Enrique Velasco de Madrid.

La mujer alertó a los agentes de que "había alguien secuestrado en la casa de enfrente", según recordó ante el tribunal uno de los agentes de la Policía Nacional que investigaron.

Servilleta de papel

La vecina había encontrado una "servilleta de papel mojada" en la ventana de su cocina "mientras preparaba la comida". Dentro había un mensaje de socorro: "Llama a la policía, por favor".

"A través de la ventana me hacía señales de que le iban a cortar el cuello, me enseñó los moratones, me decía hablando bajito que estaba secuestrado… Estaba asustada y llamé a la policía", declaró ante el tribunal María Dolores, la vecina del acusado.

"Lesiones visibles"

David aprovechó que Younes había salido de casa para pedir socorro a la mujer. Los agentes tardaron poco en llegar y, al entrar en la vivienda, no pudieron abrir el bombín de la puerta de la habitación donde estaba encerrado con llave.

Tuvieron que llamar a los bomberos, quienes rompieron la puerta y consiguieron entrar. Según declararon los agentes, la víctima tenía un "aspecto nervioso y moratones y lesiones visibles por todo el cuerpo". Younes seguía sin aparecer.

Siete años de cárcel

En la casa encontraron un puño americano, una pistola táser, una navaja automática y un tiragomas de mira láser. Según las conclusiones de la fiscalía, el acusado usó estas armas contra David. Él, por el contrario, defiende que las "coleccionaba como hobby".

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En el juicio, celebrado en la sección 5 de la Audiencia de Madrid, la Fiscalía solicitó cuatro años y once meses de prisión por detención ilegal, un año y once meses de prisión por tenencia de armas y dos meses de multa por lesiones leves.