Investigación
Un hombre mata en Valencia al logopeda de su hijo de 2 años tras acusarlo de abusar del niño
El agresor, que se ha entregado a la Policía, habría regresado antes de tiempo a la consulta y habría visto al menor con el pantalón bajado, tras lo cual habría atacado al profesional
Teresa Domínguez / Marina Falcó / Miguel Pérez
La Policía Nacional ha detenido en la tarde de este en la localidad valenciana de Burjassot a un hombre de 24 años, David G. S., por supuestamente matar al logopeda de su hijo, de 2 años, ante la sospecha de que pudieran haberse producido abusos al menor en el centro donde lo estaban atendiendo, en Valencia capital. Según las primeras informaciones, el padre habría llevado a su hijo a una sesión en un centro especializado y, tras salir un momento a la calle, habría regresado y habría visto que el niño estaba semidesnudo, en concreto, con el pantalón bajado y sin pañal, por lo que se habría enfrentado al profesional exigiéndole ver las cámaras. Ante la negativa, lo habría matado a cuchilladas y luego se habría ido a su casa y después se ha entregado en la comisaría de la localidad.
Según la información a la que ha tenido acceso Levante-EMV, los hechos se habrían producido a media tarde, cuando el ahora detenido ha llevado a su hijo a la Clínica Diálogo de Logopedia y Psicología, ubicada en el número 15 de la calle Ingeniero de la Cierva. Todos los testigos apuntan a una misma versión. El hombre habría dejado al menor con el especialista, al parecer, el logopeda, y se habría despedido.
"O me enseñas las cámaras o te mato"
La versión que trata de aclarar el grupo de Homicidios de la Policía de Valencia es si, como sostiene el detenido, en lugar de irse hasta la hora pactada para recoger a su hijo, ha decidido entrar de nuevo a la consulta sin previo aviso, después de fumar un cigarro en la calle. Según sus primeras manifestaciones, habría visto a su hijo con el pantalón bajado y sin el pañal, y ha interpretado que estaba siendo víctima de abusos por parte del profesional, por lo que se ha encarado a este violentamente, mientras le pedía explicaciones.
La víctima ha negado una y otra vez haber abusado del niño, ante lo que el presunto agresor le ha conminado a que le mostrara las imágenes de las cámaras, aunque no está confirmado si la consultas, que se pasan individualmente, están dotadas o no de circuito interno de grabación.
Ha sido en ese momento cuando, tras advertirle "o me enseñas las cámaras o te mato" y recibir un "no te las puedo enseñar" por respuesta, habría acuchillado al hombre con un arma blanca que llevaba encima. Según algunos testimonios, la víctima, de 32 años años de edad, habría muerto degollada.
Con las manos ensangrentadas
Nada más producirse el ataque, el presunto agresor habría cogido al niño y se habría ido a su domicilio, en Burjassot. Después de dejar al pequeño en casa, se ha presentado en la comisaría de ese municipio, con las manos aún llenas de sangre, donde se habría entregado a los agentes diciendo que había matado al abusador de su hijo en una clínica de Valencia.
La confesión ha puesto en marcha el correspondiente dispositivo. Un coche patrulla de la Policía Nacional se ha dirigido a la clínica, donde han encontrado a la víctima Vicent D. C., muerto en el suelo, sobre un charco de sangre. A partir de ahí se ha puesto en marcha el habitual protocolo de muertes violentas, con la activación del grupo de Homicidios y de la Policía Científica, así como el aviso al juzgado de guardia y al medico forense de guardia.
El cuerpo ha sido levantado pasadas las ocho de la tarde y trasladado al Instituto de Medicina Legal de Valencia, donde este martes se le practicará la autopsia. En el lugar, se han vivido escenas de intenso dolor, ya que la víctima era muy conocida. Los padres del fallecido han permanecido todo el tiempo en el lugar, rotos de dolor.
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