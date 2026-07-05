Algeciras
Investigan la muerte de una mujer en un accidente de moto en Cádiz
La víctima, de 39 años, circulaba como acompañante en una motocicleta con una bandera de Marruecos al cuello, "que habría quedado atrapada en la rueda trasera"
EFE
La Policía Local de Algeciras (Cádiz) ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el accidente que causó la muerte a una mujer de 39 años que anoche circulaba como acompañante en una motocicleta por la barriada de San García.
Las primeras averiguaciones apuntan a que la mujer llevaba en el cuello una bandera de Marruecos "que habría quedado atrapada en la rueda trasera de la motocicleta".
El vehículo, de gran cilindrada, lo conducía el marido de la fallecida, al que la Policía Local realizó en el lugar una prueba de alcoholemia, "que arrojó un resultado negativo de 0,0 miligramos de alcohol por litro de aire espirado".
Según ha informado el Ayuntamiento, el suceso se produjo alrededor de las 23.00 horas en la intersección de la carretera de Getares con la avenida 28 de Febrero.
Los agentes de la Policía Local desplazados al lugar iniciaron de inmediato las maniobras de reanimación cardiopulmonar, haciendo uso del desfibrilador externo semiautomático (DESA) de dotación del vehículo patrulla, aunque sin éxito.
Minutos después, los servicios sanitarios de emergencia continuaron con la asistencia y trasladaron a la mujer al servicio de Urgencias del Hospital Punta Europa, donde se confirmó su fallecimiento poco después.
El alcalde de la localidad, José Ignacio Landaluce, ha afirmado que hay "profunda consternación por esta desgracia" y ha trasladado su "cariño y cercanía a la familia y allegados". "Les acompañamos en su dolor", ha agregado.
Fuente: El Periódico
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