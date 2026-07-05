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En el arenal de Es Trenc

Muere un hombre ahogado en una playa de Mallorca cuando se estaba celebrando una cadena humana

Los socorristas han sacado del agua a la víctima en parada cardiorrespiratoria y le han practicado las primeras maniobras de reanimación, pero no han podido hacer nada por salvarle la vida

Archivo - Imagen de recurso de una ambulancia del SAMU 061.

Archivo - Imagen de recurso de una ambulancia del SAMU 061. / EUROPA PRESS - Archivo

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EP

Palma de Mallorca

Un hombre de 60 años ha muerto ahogado este domingo en la playa de Es Trenc (Mallorca), según ha informado el SAMU 061, justo cuando se estaba celebrando la cadena humana para reclamar su protección.

Según la información facilitada por los servicios de emergencias, los socorristas han sacado del agua a la víctima en parada cardiorrespiratoria y le han practicado las primeras maniobras de reanimación, junto a los sanitarios y la Policía Local, pero no han podido hacer nada por salvar la vida.

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El aviso del ahogamiento se ha recibido alrededor de las 10.40 horas de este domingo y el trágico suceso ha sorprendido a los miles de personas que participaban justo a esa hora en la cadena humana para reclamar la protección del enclave y otros espacios naturales.

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