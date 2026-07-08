Investigación
Un hombre mata a puñaladas a madre e hija en Mijas: descubrieron los cuerpos al sofocar un incendio
En primera instancia, los vecinos alertaron de madrugada a los servicios de emergencia por un incendio originado en la vivienda
Redacción
Un hombre ha matado a puñaladas a una madre y a su hija, ambas de nacionalidad española, en una vivienda ubicada en la Laguna de Mijas, según ha podido saber La Opinión de Málaga. En primera instancia, los vecinos alertaron de madrugada a los servicios de emergencia por un incendio originado en el interior del domicilio, en la calle Tulipán, 23. Al levantar los cuerpos, los efectivos descubrieron que tenían numerosas puñaladas.
Por el momento se desconoce si se han producido detenciones, aunque VioGén estudia ya el caso como presunta violencia de género.
Según ha informado el 112, a las 2:15 horas se recibió un primer aviso por un piso del que salían llamas y humo, por lo que rapidamente se movilizó a los Bomberos de Mijas, al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil y a la Policía Local. Tras acceder al domicilio, los bomberos pudieron confirmar el fallecimiento de dos personas.
Fuente: La Opinión de Málaga
- El pueblo gallego que se llena de flores y vino desde este jueves: Panorama, París de Noia y fuegos artificiales durante ocho días
- Las nuevas rutas del aeropuerto de Santiago: todos los destinos a los que ya puedes volar sin escalas
- La exconselleira Teresa Táboas, elegida secretaria general de la mayor organización mundial de arquitectura
- Medicina, la única titulación gallega que cierra matrícula en el primer llamamiento
- Muere un integrante de Cantigas e Agarimos de 41 años tras sufrir un desvanecimiento en plena actuación
- Los vecinos del Ensanche celebran la nueva sede de la Diputación en San Pedro de Mezonzo
- Licitan la humanización de Bertamiráns hasta O Tremo, que después continuará hacia Santiago
- Isaac Piñeiro, recién graduado en Medicina por la USC, logra una beca Santander de 12.000 euros: 'Si mi futuro está en Galicia, será en Santiago