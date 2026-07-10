En La Bisbal del Penedès
Cuatro heridos graves por una reacción química en una piscina en Tarragona
Una mezcla de productos ha provocado el accidente, tras el que se ha evacuado el recinto y se ha delimitado un área de seguridad
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
EFE
Barcelona
Un total de 17 personas han resultado heridas, cuatro de ellas en estado grave, debido a la reacción por una mezcla de productos químicos en la piscina municipal de La Bisbal del Penedès (Tarragona).
Según han informado los Bomberos, a las 14.12 horas han recibido el aviso de que una mezcla de productos químicos había provocado una reacción, por lo que se ha evacuado la piscina y se ha delimitado un área de seguridad.
El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) ha atendido a 17 afectados por este incidente en la piscina municipal, de los que cuatro están graves y los demás leves, según el primer balance preliminar.
- El pub de Santiago donde empezaron Tosar y Zahera gana un Solete Repsol: 'De aquí ha salido gente que ha llegado muy lejos
- La respuesta de un barrio de Santiago al calor: 'Baixa a túa cadeira, algo de merendar e quedamos á fresca
- Éxito rotundo: la práctica totalidad de las 34 viviendas subastadas en Palmeira ya tienen dueño
- De Mazaricos a Trazo, Touro o Santa Comba: Galicia ya tiene 68 municipios con más vacas que vecinos
- Radiografía del lujo en Santiago: una veintena de viviendas a la venta por más de un millón de euros
- El Monbus Obradoiro ata a Leo Meindl como primer fichaje para su regreso a la ACB
- Las nuevas rutas del aeropuerto de Santiago: todos los destinos a los que ya puedes volar sin escalas
- Boqueixón vende ya el equivalente a 850 bañeras de agua al día a Touro para asegurar la traída de centenares de vecinos