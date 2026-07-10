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En La Bisbal del Penedès

Cuatro heridos graves por una reacción química en una piscina en Tarragona

Una mezcla de productos ha provocado el accidente, tras el que se ha evacuado el recinto y se ha delimitado un área de seguridad

Un vehícuo de los Mossos d'Esquadra.

Un vehícuo de los Mossos d'Esquadra. / EP

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EFE

Barcelona

Un total de 17 personas han resultado heridas, cuatro de ellas en estado grave, debido a la reacción por una mezcla de productos químicos en la piscina municipal de La Bisbal del Penedès (Tarragona).

Según han informado los Bomberos, a las 14.12 horas han recibido el aviso de que una mezcla de productos químicos había provocado una reacción, por lo que se ha evacuado la piscina y se ha delimitado un área de seguridad.

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El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) ha atendido a 17 afectados por este incidente en la piscina municipal, de los que cuatro están graves y los demás leves, según el primer balance preliminar.

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