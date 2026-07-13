Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Viajes de los compostelanosLey de nietosDe Malpica a SantiagoJ. SantoroCarreira Pedestre
instagram

Investigación abierta

Muere una mujer de 60 años en un incendio en Barcelona

El fuego ha afectado al cuarto piso del inmueble situado en el número 102 de Comte Borrell

Vehículos de los Mossos d'Esquadra en una imagen de archivo.

Vehículos de los Mossos d'Esquadra en una imagen de archivo. / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción

Barcelona

Una mujer de 60 años ha muerto este lunes en un incendio que ha tenido lugar en una vivienda del Eixample de Barcelona. Los bomberos han recibido un aviso por fuego poco después de las 4 de la madrugada y han desplazado 13 dotaciones al lugar, un edificio situado en el número 102 de la calle del Comte Borrell.

Según ha informado el Ayuntamiento de Barcelona, se desconocen las causar del incendio, que se están investigando. El fuego se ha originado en uno de los pisos de la cuarta planta del inmueble.

Cinco heridos menos graves

Efectivos sanitarios y del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) han atendido a la víctima al llegar al lugar del incendio, pero no han logrado reanimarla. Cinco personas en estado menos grave han sido trasladadas a un centro hospitalario.

Noticias relacionadas

Al lugar han acudido también agentes de la Guardia Urbana y de los Mossos. Estos últimos han asumido la investigación con la que se intentara determinar las causas del incendio.

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La primera panadería ecológica de Santiago que empezó con un carro y un caballo: 'Nuestro pan es para gente que quiere cuidarse
  2. El temporal partió en dos O Gozo Festival antes del esperado estreno de Maroon 5
  3. Santiago Pérez, el piloto gallego que cambió los aviones por el cultivo de vegetales premium en Teo y abastece a 90 restaurantes de España
  4. Martiño Rivas protagoniza la nueva apuesta de Netflix: una adaptación de una novela de Arturo Pérez-Reverte con referencias a Sherlock Holmes
  5. O Gozo Festival vence al temporal de lluvia y granizo
  6. Evacuado en helicóptero tras cortarse con una desbrozadora en Teo
  7. La tormenta descarga en Santiago granizo de más de un centímetro de grosor
  8. La peña Fende Testas carga contra el nuevo reglamento de la grada de animación y rechaza integrarse en el proyecto del Compostela

Peinado pide a Begoña Gómez que justifique que sólo viajó a la graduación de su hija

Peinado pide a Begoña Gómez que justifique que sólo viajó a la graduación de su hija

A delegada da Xunta comproba a labor dos 3 traballadores contratados no programa Rural Activo

A delegada da Xunta comproba a labor dos 3 traballadores contratados no programa Rural Activo

Ya es oficial: el perro Júpiter podrá subir al ascensor tras la decisión de la Corte Constitucional colombiana

Ya es oficial: el perro Júpiter podrá subir al ascensor tras la decisión de la Corte Constitucional colombiana

O Concello licita e convoca obras de reparación na escola infantil de Trasparlamento e no pavillón de Monte dos Postes

O Concello licita e convoca obras de reparación na escola infantil de Trasparlamento e no pavillón de Monte dos Postes

La Catedral de Santiago prepara la Ofrenda Nacional al Apóstol con una programación religiosa especial

La Catedral de Santiago prepara la Ofrenda Nacional al Apóstol con una programación religiosa especial

La Xunta diseña una señalización única para que no haya confusiones en la prohibición de vender bebidas energéticas y vapeadores a menores

La Xunta diseña una señalización única para que no haya confusiones en la prohibición de vender bebidas energéticas y vapeadores a menores

A delegada da Xunta visita a empresa Lácteo Ferrado Verde para comprobar os efectos das subvencións

A delegada da Xunta visita a empresa Lácteo Ferrado Verde para comprobar os efectos das subvencións

Rueda espera cerrar "en las próximas semanas" la negociación para asumir las competencias de los permisos de trabajo a extranjeros

Rueda espera cerrar "en las próximas semanas" la negociación para asumir las competencias de los permisos de trabajo a extranjeros
Tracking Pixel Contents