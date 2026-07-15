Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Fiestas ApóstolRúa das RodasDavid SánchezMundial 2026Carreira Pedestre
instagram

Olot

Un adulto grave y ocho menores leves al caer un árbol sobre una casa de colonias en Girona

El principal afectado ha sido trasladado al Hospital Trueta de Girona

Ambulancias en la nueva sede del SEM.

Ambulancias en la nueva sede del SEM. / Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Girona

Un adulto ha resultado herido de gravedad por la caída de un árbol sobre un cobertizo de una casa de colonias del núcleo de Batet, en Olot (Girona), que ha afectado también a ocho menores, aunque de manera leve.

Según el Sistema de Emergencias Médicas (SEM) y los Bomberos de la Generalitat, el principal afectado ha sido esa persona mayor de edad, que ha sido trasladada al Hospital Trueta de Girona.

Uno de los menores, menos grave, ha sido trasladado al centro hospitalario más cercano, el de Olot, al igual que los otros siete menores, que sufren heridas leves.

El SEM ha activado cinco ambulancias, un equipo conjunto con los bomberos, un helicóptero medicalizado y al equipo de psicólogos.

Noticias relacionadas

Los servicios de emergencias han recibido el a las 15:00 horas y los Bomberos de la Generalitat ha activado cinco dotaciones.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Llegan las fiestas más internacionales de Compostela: 10 días, en lugar de 15, en aras de la 'calidad
  2. Cierra una de las cafeterías más queridas de Bertamiráns: 'Nunca pensamos que chegaría este día
  3. Las denuncias de los vecinos del Ensanche acaban con El Búnker: el Concello de Santiago decreta su cierre
  4. Dónde ver este martes el España-Francia del Mundial en Santiago: todas las pantallas gigantes
  5. Tres playas gallegas a menos de 2 horas de Santiago, entre las más bonitas de España este verano
  6. Atención si circulas por Santiago: esta céntrica calle permanecerá cortada hasta finales de agosto
  7. Netflix busca en Santiago figurantes para la tercera temporada de la serie ‘Animal’: estos son los requisitos que debes cumplir
  8. Susto por un incendio en el límite de Brión, Ames y Teo que se acercó a una aldea: 'Estuvo a unos 300 metros de las casas

Un adulto grave y ocho menores leves al caer un árbol sobre una casa de colonias en Girona

Un adulto grave y ocho menores leves al caer un árbol sobre una casa de colonias en Girona

O BNG tacha de "propaganda" o Pacto pola lingua e o PSdeG critica que “non vai combater a lenta morte do galego”

O BNG tacha de "propaganda" o Pacto pola lingua e o PSdeG critica que “non vai combater a lenta morte do galego”

Sefy Carril: a muller que retransmite a vida de Camariñas recibe o cariño do seu pobo

Sefy Carril: a muller que retransmite a vida de Camariñas recibe o cariño do seu pobo

Festas do Apóstolo: o Torneo da Chave celebrarase esta fin de semana pese a non estar no programa

Festas do Apóstolo: o Torneo da Chave celebrarase esta fin de semana pese a non estar no programa

Las mejores imágenes de la 11ª etapa del Tour de Francia

Las mejores imágenes de la 11ª etapa del Tour de Francia

Las matemáticas del Mundial de fútbol 2026

Las matemáticas del Mundial de fútbol 2026

O Encontro da Toxa debate el futuro competitivo de Galicia

O Encontro da Toxa debate el futuro competitivo de Galicia

Patricia, educadora canina: “Si tu perro vive cambios de conducta entre los 6 y los 18 meses, seguramente esté pasando la pubertad”

Patricia, educadora canina: “Si tu perro vive cambios de conducta entre los 6 y los 18 meses, seguramente esté pasando la pubertad”
Tracking Pixel Contents