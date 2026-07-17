Sant Antoni
Muere un hombre apuñalado con una botella rota en Ibiza
La víctima fue herida en el abdomen durante una pelea ocurrida en Caló des Moro y trasladada de urgencia a un centro hospitalario
Jessica Merodio
El hombre que resultó gravemente herido este jueves tras ser atacado con una botella rota durante una pelea en el paseo marítimo de Sant Antoni ha fallecido durante la madrugada de este viernes, según confirman desde el Servicio de Salud de Baleares. El suceso ocurrió por la tarde a la altura de es Caló des Moro, al final del paseo marítimo de la localidad.
Según relataron testigos presenciales a Diario de Ibiza, dos hombres de nacionalidad colombiana se enzarzaron en una disputa hasta que uno de ellos utilizó una botella rota para herir al otro a la altura del abdomen.
Tras la agresión, socorristas de Caló des Moro y una ciudadana prestaron una primera asistencia a la víctima, según informó el Ayuntamiento de Sant Antoni. Una patrulla de la Policía Local llegó de manera inmediata al lugar y sus agentes comenzaron a practicar maniobras de reanimación hasta la llegada de los servicios sanitarios.
Posteriormente, los policías acompañaron a la ambulancia hasta el Hospital Can Misses, a donde el herido llegó en estado crítico y fue intervenido de urgencia a causa de la gravedad de las heridas.
Pese a la asistencia recibida y a los esfuerzos realizados para salvarle la vida, el hombre ha fallecido. Por el momento se desconocen las circunstancias que originaron la pelea.
Fuente: Diario de Ibiza
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