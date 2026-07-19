Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Feriantes ApóstolAP-9Animación 3D SantiagoEdificio okupado BertamiránsCarreira Pedestre
instagram

Crimen

La Guardia Civil investiga un presunto asesinato de una mujer de 86 años en Jaén

La principal hipótesis apunta a un robo tras hallarse indicios de que la vivienda fue forzada, aunque la investigación sigue abierta

Archivo - Un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficial.

Archivo - Un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficial. / GUARDIA CIVIL - Archivo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Europa Press

La Guardia Civil investiga el presunto asesinato de una mujer de 86 años en el municipio jiennense de Alcaudete, hallada fallecida en su domicilio en la madrugada de este sábado 18.

Según han confirmado fuentes de la Benemérita a Europa Press, efectivos del Cuerpo se encuentran trabajando en el lugar de los hechos y la investigación continúa abierta.

Noticias relacionadas

De este modo, Subdelegación del Gobierno en Jaén ha confirmado la "muerte violenta" de esta mujer, descartando muerte por violencia de género y, en principio, la hipótesis que cobra más fuerza dentro de la investigación, que ésta abierta, es la del robo, puesto que "al parecer hay signos de que la vivienda haya sido forzada".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El restaurante de Santiago para comer caldo, raxo y tarta por menos de 20 euros: un icono de 95 años que nació de una historia de amor
  2. 90 años del golpe de Estado: el verano en que Santiago dejó de ser la misma ciudad
  3. Netflix busca en Galicia figurantes para rodar los nuevos capítulos de ‘Animal’ cerca de Santiago: estos son los requisitos
  4. Fiestas del Apóstol 2026 en Santiago: programa completo, conciertos, fuegos y actividades día a día
  5. Adiós a Pinta, Linda, Chula y Beyoncé: la tradición de poner nombre a las vacas se extingue en Galicia
  6. Una heladería de Santiago, entre las favoritas de los mejores heladeros de España
  7. La cafetería de Santiago con Solete Repsol que roza las 5 estrellas en Google: 'Había días que hacía 10 euros de caja
  8. El rincón marinero a 40 minutos de Santiago donde veranea Christian Gálvez: paseos de dos kilómetros junto al mar, el mejor marisco y un jardín único en Europa

Bernat Clarella, presidente de la FEDME, en GRAVITEO: "Ha sido un gran evento, un espacio donde poner en presencia todo nuestro potencial de escaladores"

Bernat Clarella, presidente de la FEDME, en GRAVITEO: "Ha sido un gran evento, un espacio donde poner en presencia todo nuestro potencial de escaladores"

El Barroquista, influencer cultural, guía por Santiago la cita estrella del inicio de las XVII Lecciones Jacobeas Internacionales de la USC

El Barroquista, influencer cultural, guía por Santiago la cita estrella del inicio de las XVII Lecciones Jacobeas Internacionales de la USC

El espectáculo de los abanderados cierra este domingo la edición más multitudinaria de la Feira Medieval de Noia

El espectáculo de los abanderados cierra este domingo la edición más multitudinaria de la Feira Medieval de Noia

Reyes Maroto y Enma López apelan a la participación de la militancia en las primarias del PSOE para elegir candidata a la Alcaldía de Madrid

Reyes Maroto y Enma López apelan a la participación de la militancia en las primarias del PSOE para elegir candidata a la Alcaldía de Madrid

Sánchez destaca la confianza en el talento colectivo de la selección de fútbol y de España

Sánchez destaca la confianza en el talento colectivo de la selección de fútbol y de España

Más de 2.000 personas comparten una noche mágica en A Ponte Maceira

Más de 2.000 personas comparten una noche mágica en A Ponte Maceira

Roche Diagnostics redobla su apuesta por España con el 33% más de inversión

Roche Diagnostics redobla su apuesta por España con el 33% más de inversión

La Guardia Civil investiga un presunto asesinato de una mujer de 86 años en Jaén

La Guardia Civil investiga un presunto asesinato de una mujer de 86 años en Jaén
Tracking Pixel Contents