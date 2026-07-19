Crimen
La Guardia Civil investiga un presunto asesinato de una mujer de 86 años en Jaén
La principal hipótesis apunta a un robo tras hallarse indicios de que la vivienda fue forzada, aunque la investigación sigue abierta
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Europa Press
La Guardia Civil investiga el presunto asesinato de una mujer de 86 años en el municipio jiennense de Alcaudete, hallada fallecida en su domicilio en la madrugada de este sábado 18.
Según han confirmado fuentes de la Benemérita a Europa Press, efectivos del Cuerpo se encuentran trabajando en el lugar de los hechos y la investigación continúa abierta.
De este modo, Subdelegación del Gobierno en Jaén ha confirmado la "muerte violenta" de esta mujer, descartando muerte por violencia de género y, en principio, la hipótesis que cobra más fuerza dentro de la investigación, que ésta abierta, es la del robo, puesto que "al parecer hay signos de que la vivienda haya sido forzada".
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