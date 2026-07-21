Una intoxicación en la piscina de un hotel de Málaga deja al menos 60 turistas atendidos

Al menos 60 turistas tuvieron que recibir asistencia sanitaria tras sufrir una intoxicación en la piscina de un hotel de Benahavís (Málaga). Entre los afectados había niños, adultos y personas mayores, aunque ninguno permanece hospitalizado. El incidente se produjo el pasado domingo en el establecimiento donde se alojaban los afectados. Según fuentes de la Delegación Territorial de Salud de la Junta de Andalucía, un fallo en el sistema de la piscina provocó que dejaran de funcionar correctamente los mecanismos de control del cloro y del pH.

Las primeras comprobaciones apuntan a que saltó el diferencial de la instalación. Como consecuencia, el sistema dejó de operar con normalidad mientras continuaba la emisión de otros gases, lo que habría provocado la intoxicación de varios huéspedes.

Fuentes consultadas también señalan como posible origen del problema una avería en la bomba de presión encargada de inyectar cloro y ácido en el agua. Esta hipótesis, no obstante, se encuentra pendiente de las comprobaciones técnicas correspondientes.

Todos los afectados fueron dados de alta y ninguna persona permanece hospitalizada tras el incidente

Todoshan recibido el alta

Los turistas fueron atendidos por los servicios de urgencias en distintos puntos, tanto en centros sanitarios como en las propias instalaciones del hotel. El Hospital Universitario Costa del Sol de Marbella prestó asistencia a alrededor de 60 personas, según fuentes del centro. Todas ellas recibieron el alta médica tras ser valoradas.

Por su parte, el Centro de Emergencias Sanitarias 061 tiene constancia de la atención a dos adultos y dos menores. La diferencia entre ambas cifras responde a los distintos dispositivos y vías por las que fueron asistidos los afectados.

Según las fuentes sanitarias, ninguna persona permanece ingresada como consecuencia del incidente.

La piscina quedó precintada

Tras lo ocurrido, la piscina fue cerrada y precintada. Los huéspedes que llegaron al establecimiento durante la jornada del lunes fueron informados de que permanecería fuera de servicio por "cuestiones de mantenimiento".

Técnicos de un laboratorio especializado en el análisis de aguas accedieron posteriormente a las instalaciones para realizar las comprobaciones pertinentes.

Algunos de los afectados estudian presentar una denuncia, mientras que el establecimiento hotelero ha declinado por el momento realizar valoraciones públicas sobre lo sucedido.

La Junta apunta a un fallo en el sistema de control del cloro y el pH como origen de la intoxicación

Una mala dosificación del cloro

El tratamiento del agua de una piscina requiere mantener unos niveles adecuados de cloro y pH. Un error en la dosificación o una mezcla incorrecta de los productos químicos puede favorecer la formación de sustancias irritantes.

La exposición a estos compuestos puede causar irritación en los ojos y las mucosas, tos, dificultad respiratoria, náuseas o molestias gastrointestinales. La intensidad de los síntomas depende de la concentración del producto y del tiempo de exposición.

Ante molestias respiratorias persistentes, mareos o irritación intensa después de permanecer en una piscina, se recomienda abandonar la zona y solicitar asistencia sanitaria.

Fuente: La Opinión de Málaga