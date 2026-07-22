Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Fiestas del ApóstolPleno SantiagoTítulo ARAAutovía AG-59Carreira Pedestre
instagram

En el municipio de La Canonja

Detenido un hombre de 44 años en Tarragona por apuñalar a su pareja

La víctima se encuentra hospitalizada en estado grave en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI)

Un vehículo de los Mossos

Un vehículo de los Mossos / David Zorrakino - Europa Press - Archivo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Tarragona

Los Mossos d’Esquadra han detenido este miércoles en La Canonja (Tarragona) a un hombre de 44 años acusado de apuñalar a su pareja, que se encuentra hospitalizada en estado grave en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), según ha informado a EFE la policía catalana.

El suceso ha tenido lugar en torno de las diez de la mañana en el interior de la vivienda de la pareja, situada en la calle Escultor Martorell de este municipio tarraconense.

Según los Mossos d’Esquadra, el hombre, acusado de un delito de homicidio doloso en grado de tentativa, ha apuñalado a su mujer y le ha causado heridas de “extrema gravedad”.

Los vigilantes municipales han sido los primeros en acudir al domicilio y han retenido al agresor hasta que ha llegado la Policía autonómica.

Noticias relacionadas

El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) ha atendido a la mujer y la ha traslado al hospital, donde permanece en la UCI, aunque, en principio, no se teme por su vida.

TEMAS

Añádenos en Google
  1. El Apóstol 2026 arranca este miércoles con 30 conciertos gratis en Santiago: horarios y cartel
  2. Asturias sigue la estela de Galicia y prohibirá la pesca deportiva del salmón en sus ríos en 2027 con excepción del 'campanu'
  3. El Monbus Obradoiro cierra un doble golpe en el mercado: ficha a Caleb Agada y Alonso Faure
  4. Borja Iglesias sorprende en la celebración del Mundial cantando un clásico del rap español
  5. El otro Mundial de Borja Iglesias: dos minutos, una confusión y el último saludo
  6. Fiestas del Apóstol 2026 en Santiago: programa completo, conciertos, fuegos y actividades día a día
  7. Santiago estrena una nueva fiesta en uno de sus escenarios más emblemáticos: cultura gitana, flamenco e igualdad
  8. Las nuevas conexiones nacionales de Lavacolla permitirán viajar a Italia por 30 euros

Sorteo Bonoloto del miércoles 22 de julio de 2026

Sorteo Bonoloto del miércoles 22 de julio de 2026

En libertad provisional el monitor de un campamento acusado de agresión sexual a 2 menores en Tarragona

En libertad provisional el monitor de un campamento acusado de agresión sexual a 2 menores en Tarragona

La Real Filharmonía de Galicia toma la praza da Quintana iniciando el Apóstol

La Real Filharmonía de Galicia toma la praza da Quintana iniciando el Apóstol

Asesinan al periodista Francisco Alejandro en el sur de México

Asesinan al periodista Francisco Alejandro en el sur de México

Israel intensifica de nuevo sus ataques en Gaza pese a la tregua: 12 muertos en un día y 60 en una semana

Israel intensifica de nuevo sus ataques en Gaza pese a la tregua: 12 muertos en un día y 60 en una semana

Bank of America eleva a 65 euros el precio objetivo de Inditex y ve potencial alcista del 20%

Bank of America eleva a 65 euros el precio objetivo de Inditex y ve potencial alcista del 20%

Luz verde del Gobierno a una modificación de obra por 242.000 euros para terminar el último tramo de la autovía A-54 de Santiago a Lugo

Luz verde del Gobierno a una modificación de obra por 242.000 euros para terminar el último tramo de la autovía A-54 de Santiago a Lugo

Santiago acogerá una nueva edición de la Copa Galicia de baloncesto: fechas y equipos participantes

Santiago acogerá una nueva edición de la Copa Galicia de baloncesto: fechas y equipos participantes
Tracking Pixel Contents