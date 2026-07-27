Ataque Violento
Detenido un menor de 17 años por acuchillar a un hombre de 31 en Navarra
La víctima sufrió heridas en el cuello y el abdomen y fue trasladada consciente al hospital, mientras la Policía Foral investiga la agresión
EFE
Un menor de 17 años ha sido detenido esta madrugada en Tudela (Navarra) como presunto autor del acuchillamiento de un hombre de 31 años, que ha resultado herido en el cuello y el abdomen y ha sido trasladado consciente en una ambulancia medicalizada.
Según ha informado la Policía Local, los hechos han ocurrido hacia las 4:30 horas en la calle Pasaje, cuando el centro de coordinación SOS Navarra ha alertado de un acuchillamiento.
Los agentes, que se encontraban a escasos metros del lugar, han localizado a la víctima con heridas sangrantes compatibles con arma blanca en el cuello y el abdomen, por lo que han contenido la hemorragia hasta la llegada de los servicios sanitarios.
Según los testigos, el presunto agresor ha reaccionado de forma violenta tras una broma, sacando una navaja con una hoja de 8,5 centímetros y apuñalando en dos ocasiones a la víctima.
El supuesto autor, un menor de 17 años, ha sido retenido por un amigo del herido hasta la llegada de los agentes, que procedieron a su detención y traslado a los calabozos de la Policía Foral, cuerpo que se ha hecho cargo de la investigación.
La navaja con la que presuntamente se ha cometido la agresión ha sido entregada a la Policía Foral para su incorporación a la cadena de custodia.
- La curiosa historia detrás del traje que vistió Goretti Sanmartín en la Ofrenda Nacional al Apóstol
- El mercadillo a una hora y media de Santiago ideal para visitar este sábado: 250 puestos con ropa, artesanía y vajilla de diseño
- Abre en Carnota Casa Mestra, un coliving para bajar el ritmo de vida y priorizar el bienestar
- Fiestas del Apóstol 2026 en Santiago: programa completo, conciertos, fuegos y actividades día a día
- Excarcelan a una joven tras una colisión entre dos turismos en Negreira
- Fin a meses de fuga: detenidos en Padrón dos vecinos de Carballo que estaban en busca y captura
- Netflix busca en el área de Santiago figurantes para los nuevos capítulos de la serie ‘Animal’: estos son los peculiares requisitos
- De la empanada al pulpo: seis fiestas gastronómicas para saborear Galicia antes de que acabe el verano