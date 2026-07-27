Sucesos
Una mujer acuchilla a su marido tras una discusión en Zamora
La presunta agresora quedó en libertad con cargos tras pasar a disposición judicial
Rocío Gato
Una mujer fue detenida el pasado domingo en la localidad de Toro (Zamora) como presunta autora de un delito de violencia doméstica, después de que, supuestamente, acuchillara a su marido en el pecho durante una discusión en un domicilio situado en una céntrica calle de la localidad.
Como consecuencia de la agresión, el hombre sufrió una herida que, según las primeras informaciones, reviste carácter leve. Hasta el lugar de los hechos se desplazaron efectivos de la Guardia Civil y servicios sanitarios, que atendieron al herido y lo trasladaron para recibir asistencia médica.
La presunta agresora pasó a disposición judicial durante la mañana del lunes 27 de julio. Tras prestar declaración ante la autoridad judicial, quedó en libertad con cargos mientras continúa la investigación para esclarecer las circunstancias de lo ocurrido.
Fuente: La Opinión de Zamora
- Sale a subasta por 14.201 euros de deuda una vivienda de la Casa das Pomas, en pleno casco histórico de Santiago
- El mejor lugar de Galicia para ver el eclipse: casi dos minutos de oscuridad total en este rincón de Lugo
- Las piscinas más originales de Galicia están en este rincón de Ourense: tienen jacuzzi, playa fluvial y hasta una zona para leer mientras te bañas
- O tempo deunos a razón': el Concello de Santiago celebra su nueva victoria judicial frente a las viviendas turísticas
- La villa marinera a 50 minutos de Santiago con 6 días de fiesta desde este miércoles: Panorama, París de Noia y la sardinada perfecta para despedir julio
- El mejor refugio para el calor está a una hora de Santiago y es gratis: tres piscinas rodeadas de un robledal centenario con merendero y rutas de senderismo
- Tres profesores de Santiago, entre los candidatos a Mejor Docente de España 2026
- El TSXG avala que Santiago pida permiso de las comunidades de propietarios para los pisos turísticos