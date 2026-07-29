El asesino de su mujer en Barcelona la degolló ante uno de sus hijos y una vecina: "Mi papá mató a mi mamá"

Camila y Yarman llevaban viviendo unos diez años en el número 102 de la calle Andrade, en el distrito de Sant Martí de Barcelona. Ella, brasileña de 34 años, hacía poco que había empezado a trabajar en la limpieza de un instituto, aunque antes estuvo como dependienta de una cafetería-panadería de la zona. Él, dominicano de más de 40 años, había trabajado como portero de discoteca y en seguridad, aunque también hacía arreglos en viviendas de forma esporádica. Tenían dos hijos en común, de 4 y 8 años, y Yarman era padre de otros dos (niño y niña) más mayores de una relación anterior que no residían con ellos.

Este martes, sobre las 19:30 horas, el hombre dejó mal aparcada la furgoneta delante de la puerta del inmueble y subió a su vivienda, en el cuarto piso. Allí estaba la mujer junto a sus dos hijos pequeños. Hubo una discusión entre los dos, según han apuntado algunos vecinos que residen cerca, y fue entonces cuando Yarman agarró un cuchillo y se lo clavó media docena de veces a Camila.

Mientras la agredía, su hijo mayor abrió la puerta de la vivienda y dentro de la casa entró una pareja que reside en el mismo rellano, la cual había acudido alertada por los gritos. Según fuentes policiales, el sospechoso clavó el cuchillo a la víctima en el cuello, mientras estaban delante la vecina y su hijo mayor.

Ante esta situación, esta vecina y su marido se llevaron a los niños a la calle. Poco después salía el acusado lleno de sangre, se subía a su furgoneta y escapaba. El vehículo apareció calcinado media hora más tarde en la calle Espronceda y, unas cuatro horas después, Yarman se entregaba en la comisaría de los Mossos d'Esquadra del Eixample. Estaba muy alterado y seguía cubierto de sangre. En las próximas horas pasará a disposición judicial.

Se peleaban demasiado

Zoraida, una vecina del inmueble, fue quien atendió a la pareja que se hizo cargo de los niños, así como a los dos menores. Tenía cierta relación con el detenido y la víctima, ya que él era amigo de su hijo, y ha explicado que eran habituales las discusiones entre ellos. Incluso la madre de Yarman, quien residía con el matrimonio y sus nietos, se volvió a su país hacía unas semanas ya que los dos "se peleaban demasiado" y él tenía mucho carácter. Zoraida ha remarcado tras el crimen que el hijo mayor estaba muy afectado y que explicó que "mi papá mató a mi mamá", además de escenificar cómo la atacó con el cuchillo.

Fue este niño quien abrió la puerta a los vecinos y también dijo que su padre "lo había mirado con mala cara", según ha relatado Zoraida, tras acuchillar a la madre. El hijo de Zoraida, acompañado de otros hombres, fueron a la vivienda cuando el sospechoso se había ido para atender a la víctima, pero no pudieron acceder ya que la puerta estaba cerrada. Al bajar se quedaron atrapados en el ascensor. Poco después llegaron la policía y las ambulancias.

Según han explicado los Mossos d'Esquadra a este medio, el pasado 12 de julio la víctima fue detenida después de que Yarman la denunciara por agredir a los niños y a él. Estaba acusada de un delito de maltrato dentro del ámbito familiar. No constan órdenes de alejamiento en vigor dentro de la pareja. El sospechoso pasará a disposición judicial el próximo viernes.

Atención psicológica

Los servicios sociales de la Generalitat se hicieron cargo de los menores sobre las 23:00 horas de este martes, a la misma hora que el juzgado de guardia ordenó el levantamiento del cadáver. El mayor no paraba de llorar y estaba mucho más afectado que el pequeño. Ahora se buscará a sus familiares más cercanos para que se hagan cargo de ellos. Precisamente, en el Comité de Crisis que el Ministerio de Igualdad convocó este martes se indicó que los 31 asesinatos por violencia machista en 2026 en toda España han dejado 20 menores huérfanos. Ahora ya son 32 crímenes y 22 menores. Por eso, desde el Comité se insiste en acompañar a estos menores, víctimas colaterales de feminicidios, para que no reproduzcan perfiles tanto de agresores como de denunciantes.

El crimen machista se cometió en este inmueble de la calle Andrade de Barcelona / El Periódico

A la calle Andrade de Barcelona este martes por la noche también acudieron patrullas policiales y agentes de la División de Investigación Criminal de Mossos d'Esquadra, quienes se han hecho cargo del caso. También acudieron ambulancias, que no pudieron hacer nada por salvar la vida de la víctima, y varios psicólogos del Centro de Urgencias y Emergencias Sociales del Ayuntamiento de Barcelona para atender a vecinos de la pareja y a amigos suyos de una iglesia evangélica cercana a la que acudían y que se acercaron ante la vivienda cuando conocieron el crimen.

Los Mossos han tomado declaración a vecinos, como los que atendieron a los menores, así como a miembros de esta congregación y a un grupo de personas que grabó al sospechoso salir del edificio cubierto de sangre y huir con su furgoneta. También tratan de determinar la razón por la que el detenido atacó a su pareja y le clavó media docena de puñaladas, algunas de ellas en órganos vitales.

Una mujer "educada y silenciosa"

Varios vecinos del inmueble han explicado que tenían poco trato con Camila, aunque cuando se la cruzaban se comportaba de forma "educada, amable y silenciosa". Aurelia, una vecina con la que tenía más trato, ha dicho que tenía una bicicleta y que cada mañana la veía salir con ella. También ha destacado que a veces los veía salir a pasear a los cuatro como "una familia normal". La cuidadora de su hijo menor en la escuela ha remarcado que se trataba de una mujer de un trato "dulce".

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Otro vecino ha explicado que la pareja y sus hijos acudían semanalmente a una iglesia cercana y que se arreglaban más para la ocasión. De hecho, este mismo martes Yarman actualizó sus fotos de perfil en una red social con imágenes de los cuatro en esta congregación. Sobre él, Eliud, otro vecino, ha dicho que parecía "tranquilo" cuando se lo cruzaba por la escalera, aunque al ser corpulento y alto "imponía un poco". También se ha mostrado "sorprendido" por el crimen: "Es una noticia que impacta".