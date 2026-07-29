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Cuatro mujeres acusan al actor Jared Leto de conducta sexual delictiva

La BBC revela en un documental las denuncias de cuatro mujeres que acusan a Jared Leto de agresiones sexuales y abuso de menores

El actor estadounidense Jared Leto, este 7 de octubre en Los Ángeles en la 'premiere' de 'Tron: Ares'.

El actor estadounidense Jared Leto, este 7 de octubre en Los Ángeles en la 'premiere' de 'Tron: Ares'.

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EFE

Londres

Cuatro mujeres han acusado al actor y músico estadounidense Jared Leto, ganador de un Óscar y líder de la banda '30 seconds to Mars', de conducta sexual delictiva cuando ellas eran adolescentes, según un documental de la cadena BBC.

El programa, que será emitido esta noche por la emisora británica, se titula 'Jared Leto: El oscuro secreto de Hollywood' y en él varias mujeres afirman que el actor, de 54 años, tuvo un comportamiento sexual inapropiado con ellas.

De acuerdo con la BBC, los incidentes habrían ocurrido entre 2002 y 2016, cuando el actor tenía entre 30 y 40 años.

Las mujeres le acusan de agresión sexual y violación de menores, así como del uso de lenguaje explícito e inapropiado hacia adolescentes, de acuerdo con el documental, que incluye además testimonios de dos personas que trabajaron con la banda de Leto.

En concreto, una de las mujeres afirmó haber sufrido una agresión sexual en el baño de un motel cuando tenía 17 años, en tanto que otra relató que la estrella de Hollywood la amenazó con una agresión sexual cuando tenía 19 años, tras haberse quedado a solas inesperadamente con él en una habitación de hotel.

Una tercera describió haber mantenido relaciones sexuales con la estrella en California cuando tenía 17 años, lo cual se clasificaría legalmente como abuso sexual a una menor, y una cuarta mujer dijo haber sido objeto de manipulación por parte de Leto, ya que el actor se valió de su fama para hacerle repetidas llamadas de contenido sexual explícito cuando ella tenía 16 años.

La emisora afirma haber visto fotos y mensajes que respaldan las historias de las mujeres, así como testimonios corroborados por amigos y familiares.

Leto ha tenido una actuación destacada desde la década de 1990 y ganó un Óscar como actor de reparto en la película 'Dallas buyers club'.

Su banda de rock, '30 seconds to Mars', se formó en 1998 y es conocida por temas como 'The Kill', 'Kings and Queens' y 'This Is War'.

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La BBC afirma que intentó ponerse en contacto con el actor pero no ha respondido a las acusaciones.

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