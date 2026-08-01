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Cárcel para tres de los detenidos por el crimen de Murcia: el resto queda en libertad

"Tengo lagunas", dice al juez Jesús, el principal acusado, que coincide con sus parientes en que arremetieron contra 'El Alemán' en defensa propia

Jesús, con camiseta negra y en primera plano, mirando a cámara: detrás de él, a la izquierda de la imagen, Pedro.

Jesús, con camiseta negra y en primera plano, mirando a cámara: detrás de él, a la izquierda de la imagen, Pedro. / Israel Sánchez

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Ana Lucas

A Sangonera, en régimen de prisión provisional, comunicada y sin fianza. Aunque no todos: solamente tres de ellos. Los ocho componentes de una misma familia arrestados por linchar y matar a puñaladas y golpes a un hombre en Barriomar, en Barrioma, en Murcia, el pasado miércoles eran llevados este primer día de agosto a la Ciudad de la Justicia, ante la autoridad judicial de guardia, después de tres noches en los calabozos de la Policía Nacional. La resolución del Juzgado de Guardia llegó ya bien entrada la tarde de este sábado.

Ante el titular de la plaza 7 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Murcia, en funciones de guardia, todos relataron lo que ya manifestaron en sede policial, ante los investigadores del Grupo de Homicidios: que actuaron en defensa propia. 'El Alemán', dijeron, estaba muy violento y, esa noche en cuestión, empezó él.

Tres de las personas que salieron en libertad de la Ciudad de la Justicia lo hicieron con cargos y con obligación firmar cada 15 días en el juzgado. En cuanto a los encarcelados, fueron enviados al penal de Sangonera, donde habitualmente ingresan quienes son internados en régimen de prisión provisional.

El ataque inicial (y el posterior linchamiento en familia que acabó en muerte) se produjo a unos metros del puente de la autovía, donde finalmente se desplomó la víctima, en un charco de sangre. Su cuerpo presentaba más de una treintena de heridas.

Sangre aún fresca sobre el asfalto, horas después del levantamiento del cadáver en Barriomar.

Sangre aún fresca sobre el asfalto, horas después del levantamiento del cadáver en Barriomar. / Juan Carlos Caval

Seis de los parientes fueron capturados poco después del hallazgo del cadáver bajo el puente de la autovía (a los dos restantes se les arrestó a la mañana siguiente). Uno de ellos, Jesús, declaró ante la Policía ser el principal autor material del crimen y que él arrebató las armas a la víctima, 'El Alemán'. "Tengo lagunas", dijo ante la autoridad judicial. Al ser trasladado hasta el furgón con rumbo a los juzgados, Jesús trataba de ocultar su rostro con la camiseta que llevaba puesta.

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La jornada de este sábado fue accidentada. Sanitarios del 061 en una ambulancia se movilizaron por la mañana (al igual que el viernes) a la Comisaría de Distrito del Carmen para atender a parientes que se sintieron indispuestos. El último día de julio, para asistir a un varón, el padre de familia; este sábado por la mañana, apuntan fuentes cercanas al caso, para ver a una mujer también capturada, la madre de Jesús y Pedro, los dos principales implicados en el crimen.

Fuente: La Opinión de Murcia

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