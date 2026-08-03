En Burriana
Muere un trabajador del Arenal Sound tras sufrir "un desmayo"
El festival lamenta la pérdida en un comunicado
Pablo Ramón Ochoa
Un hombre falleció este domingo después de ser evacuado de su lugar de trabajo en el Arenal Sound de Burriana, según ha podido confirmar Mediterráneo con fuentes del festival y de la Guardia Civil este lunes.
El festival ha emitido un comunicado lamentando lo ocurrido, en el que afirman que el trágico incidente ocurrió "antes de la apertura de las puertas del recinto del Arenal Sound" en la que era la última jornada de la cita musical. "Una de las personas que trabaja en la organización del festival sufrió un desmayo. Inmediatamente fue atendido por dos de las unidades médicas presentes y traslado al hospital más cercano", han dicho los responsables del festival.
Ese centro médico al que fue trasladado el varón se trataba del Hospital La Plana de Villarreal, donde finalmente se confirmó el fallecimiento de este empleado. Tras el traslado del trabajador al hospital, el festival abrió las puertas con normalidad y la última jornada del Arenal se celebró sin cambios.
Condolencias de la organización
"En Arenal Sound lamentamos profundamente su pérdida y nuestros pensamientos están con sus familiares, conocidos y con todos sus compañeros de organización. Desde el festival desconocemos las causas del fallecimiento y por respeto a la privacidad del trabajador y sus allegados en estos momentos tan dificiles no podemos compartir más información", han agregado los organizadores del Arenal Sound.
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Fuente: El Periódico de Mediterráneo
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