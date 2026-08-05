Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pisos turísticosSerra do BarbanzaVerano USCFiestas del ApóstolCarreira Pedestre
instagram

Volencia de género

Estaba escondido bajo la cama de su víctima: la Policía Nacional detiene a un presunto maltratador en Ibiza

Los agentes notaron una resistencia extraña al intentar levantar el canapé y descubrieron al hombre oculto en su interior

Un vehíuculo de la Policía Nacional en Ibiza.

Un vehíuculo de la Policía Nacional en Ibiza. / Policía Nacional

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Jessica Merodio

Ibiza

La Policía Nacional de Ibiza detuvo el 3 de agosto a un hombre investigado por un delito de malos tratos tras localizarlo oculto en el interior de un canapé abatible situado en la habitación de la víctima.

Los hechos, según informa el Cuerpo Nacional de Policía en una nota de prensa, ocurrieron durante la madrugada, cuando los agentes acompañaron a la mujer hasta su domicilio para garantizar su seguridad y comprobar que el presunto agresor no se encontraba en la vivienda, después de que hubiera evitado durante horas ser localizado.

Una vez en el inmueble, otro ocupante aseguró de forma reiterada que el investigado no estaba allí. Sin embargo, los policías decidieron inspeccionar la habitación en la que iba a dormir la víctima.

Al intentar levantar la tapa del canapé, los agentes comprobaron que ofrecía una resistencia inusual y descubrieron que una persona la sujetaba desde el interior. Tras vencer la fuerza ejercida desde dentro del muebles, localizaron al hombre escondido en un espacio de reducidas dimensiones y procedieron inmediatamente a detenerlo como presunto autor de un delito de malos tratos.

Una situación de "extrema vulnerabilidad"

Las diligencias policiales señalan que el detenido había permanecido oculto en el dormitorio de la víctima mientras trataba de evitar que la Policía lo encontrara. Según destaca la Policía Nacional en su nota de prensa, de no haber sido descubierto durante la inspección de la vivienda, la mujer habría quedado en una situación de "extrema vulnerabilidad".

La Policía Nacional sostiene que la intervención permitió neutralizar "un riesgo de extraordinaria gravedad" para la integridad y la seguridad de la víctima, al evitar que accediera a su habitación sin saber que el presunto agresor permanecía escondido en el interior mientras los agentes permanecieran en la vivienda.

Noticias relacionadas

El Cuerpo Nacional de Policía destaca la importancia de las medidas de protección de las víctimas de violencia de género y recuerda que la actuación preventiva resulta esencial para evitar "consecuencias irreparables".

Asistencia a las víctimas

Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.

En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

Fuente: Diario de Ibiza

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Muere Luciano Pérez Villar, 'Chano', histórico referente de la hostelería compostelana
  2. Las piscinas a dos horas de Santiago para nadar en un Monumento Nacional: de un premio Pritzker y con agua salada
  3. Un gallego licenciado en la USC, nuevo presentador de ‘Directo al grano’ tras la llegada de Gonzalo Miró a ‘Malas Lenguas’ en sustitución de Jesús Cintora
  4. Denuncia que cierran en Santiago su ciclo de FP a un curso de terminar sin darle opciones
  5. A menos de una hora de Santiago: los 5 mejores lugares para ver el eclipse total del 12 de agosto
  6. La lluvia desata una mañana caótica en Santiago y Oroso: tres accidentes con dos vehículos volcados en menos de una hora
  7. Muere Juan Luis Puya Rey, exdirector del Gran Hotel Los Abetos de Santiago
  8. Santiago reabre la regulación de la zona histórica: ni cajeros en fachadas ni nuevas discotecas

Talento rock de Santiago, Dogo tocan en Atardecer no Gaiás: "Queremos gravar novo disco a finais deste 2026"

Talento rock de Santiago, Dogo tocan en Atardecer no Gaiás: "Queremos gravar novo disco a finais deste 2026"

La política gallega, 'cerrada por vacaciones': de la ruta en moto por Portugal de Rueda a los días de Pontón en A Illa de Arousa

La política gallega, 'cerrada por vacaciones': de la ruta en moto por Portugal de Rueda a los días de Pontón en A Illa de Arousa

Rodado en Galicia y protagonizado por Javier Gutiérrez: el nuevo 'thriller' policiaco de Disney+ ya tiene fecha de estreno

Rodado en Galicia y protagonizado por Javier Gutiérrez: el nuevo 'thriller' policiaco de Disney+ ya tiene fecha de estreno

A familia do artista alemán Theodor Schücker dóalle a Malpica obras que pintou na súa estadía na vila en 1966

A familia do artista alemán Theodor Schücker dóalle a Malpica obras que pintou na súa estadía na vila en 1966

La exalcaldesa y portavoz del PP en Melide, Dalia García Couso, abandona la política

La exalcaldesa y portavoz del PP en Melide, Dalia García Couso, abandona la política

Beta de Gears of War E-Day: fechas, acceso, descargas y recompensas

Beta de Gears of War E-Day: fechas, acceso, descargas y recompensas

Un caso de Santiago lleva al Constitucional a reforzar garantías en los internamientos no voluntarios por salud mental

Un caso de Santiago lleva al Constitucional a reforzar garantías en los internamientos no voluntarios por salud mental

Doble cita cultural a 20 minutos de Santiago este fin de semana

Doble cita cultural a 20 minutos de Santiago este fin de semana
Tracking Pixel Contents