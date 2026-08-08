Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pisos turísticosSerra do BarbanzaVerano USCFiestas del ApóstolCarreira Pedestre
instagram

Incendio

Un incendio en un restaurante de Gran Vía provoca cortes de tráfico en el centro de Madrid

El fuego se originó en la cocina de un local del número 55 y se propagó por el conducto de ventilación, generando una gran cantidad de humo

Así trabajan los bomberos en el restaurante de Gran Vía afectado por un incendio

Así trabajan los bomberos en el restaurante de Gran Vía afectado por un incendio / Emergencias Madrid

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Madrid

Un incendio declarado en la cocina de un restaurante de Gran Vía, ubicado en el número 55, ha provocado este sábado cortes en la circulación durante la mañana en el centro de Madrid, según han trasladado desde Emergencias de Madrid.

Los Bomberos de Madrid ya han extinguido el fuego y están trabajado en la ventilación del edificio están trabajando en las labores de extinción y de momento no se han registrado heridos, según han publicado en la red social X, pero se ha trasladado de forma preventiva un dispositivo de Samur-Protección Civil.

El fuego se ha producido en la cocina del restaurante que ha subido por el tubo de ventilación provocando mucho humo, han trasladado a EFE desde Emergencia Madrid.

Los bomberos están comprobando el estado de los edificios colindantes.

Noticias relacionadas

Para facilitar las labores de extinción, Agentes de Movilidad del Ayuntamiento han mantenido cortada la Gran Vía desde Plaza España a San Bernardo en ambos sentidos.

Fuente: El Periódico de España

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El detenido por el atropello mortal de Bertamiráns viajó desde Lugo para enfrentarse con la víctima
  2. Así es el parque acuático más novedoso de Galicia: a una hora de Santiago y con toboganes de 11 metros de caída
  3. Bamio despide mañana a la concejala Ana Castro, fallecida en Padrón a los 50 años
  4. Augusto Pérez Alberti, el catedrático jubilado de la USC que a los 78 años defendió su segunda tesis doctoral para seguir aprendiendo: 'Investigar es mi hobby
  5. Los políticos compostelanos se toman un descanso: retorno a las raíces para desconectar de Raxoi
  6. Sorprenden a dos ladrones de madrugada en el interior de un piso en Santiago cuando se disponían a huir con el botín
  7. National Geographic elige un rincón a una hora de Santiago como una de las siete maravillas naturales para visitar en agosto
  8. Borja Iglesias, el santiagués con el que más gallegos compartirían un largo viaje en coche

La subida de los carburantes no descansa en agosto: el diésel se acerca a los dos euros en las estaciones más caras de Santiago

La subida de los carburantes no descansa en agosto: el diésel se acerca a los dos euros en las estaciones más caras de Santiago

El BNG denuncia que la Xunta mantiene en pleno agosto "franjas secundarias sin limpiar" en parroquias de alto risco de incendio

El BNG denuncia que la Xunta mantiene en pleno agosto "franjas secundarias sin limpiar" en parroquias de alto risco de incendio

Aviso a los conductores: una calle de Santiago permanecerá cortada al tráfico durante 48 horas

Aviso a los conductores: una calle de Santiago permanecerá cortada al tráfico durante 48 horas

El verano de los alcaldes gallegos: entre fiestas patronales, bodas y llamadas del Concello

El verano de los alcaldes gallegos: entre fiestas patronales, bodas y llamadas del Concello

Cortada la línea de tren Madrid-Extremadura tras el arrollamiento mortal de una persona en Talavera (Toledo)

Cortada la línea de tren Madrid-Extremadura tras el arrollamiento mortal de una persona en Talavera (Toledo)

Mercedes Camiña, profesora de Veterinaria de la USC: "El ruido y las aglomeraciones pueden estresar más a los animales que el propio eclipse"

Mercedes Camiña, profesora de Veterinaria de la USC: "El ruido y las aglomeraciones pueden estresar más a los animales que el propio eclipse"

José Ángel Docobo, catedrático emérito de Astronomía en la USC: "Es una oportunidad única, es el eclipse de nuestras vidas"

José Ángel Docobo, catedrático emérito de Astronomía en la USC: "Es una oportunidad única, es el eclipse de nuestras vidas"

Todd Blanche, el controvertido exabogado de Trump, confirmado como fiscal general de EEUU

Todd Blanche, el controvertido exabogado de Trump, confirmado como fiscal general de EEUU
Tracking Pixel Contents