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Investigación

Detenido en Palma un hombre por agresiones sexuales a sus propias hijas

Las menores afirmaron que su padre se masturbaba junto a ellas cuando dormían en la misma habitación

Una agente de la Ufam de la Policía Nacional.

Una agente de la Ufam de la Policía Nacional. / CNP

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Xavier Peris

Palma

La Policía Nacional ha detenido en Palma a un individuo por abusar sexualmente de sus propias hijas y exhibirse ante ellas. Las menores llegaron a relatar que se masturbaba junto a ellas mientras dormían. Está acusado de los delitos de agresión sexual, exhibicionismo y corrupción de menores.

La investigación de la Unidad de Familia y Mujer (Ufam) de la Policía Nacional se inició a raíz de una denuncia presentada por la madre de las menores, en la que relataba una serie de conductas inapropiadas de su expareja con las dos niñas que tenían en común. Esta denuncia recogía los relatos de las menores, que explicaban que en ocasiones en que se habían acostado en la misma habitación que su padre, le habían visto que se masturbaba.

La denuncia incluía otras manifestaciones de las menores, que contaban que el hombre las había sometido a tocamientos en los pechos mientras dormían

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Los agentes de la Ufam, el grupo de la Policía especializado en delitos sexuales, realizaron una investigación que permitió confirmar la denuncia, y condujo a la detención del hombre como presunto autor de agresiones sexuales, exhibicionismo y corrupción de menores.

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Fuente: Diario de Mallorca

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