Investigación
Un matrimonio de Tauste (Zaragoza) hallado muerto en su vivienda con signos de violencia
La Delegación del Gobierno en Aragón y fuentes del municipio han confirmado los hechos que sigue investigando la Guardia Civil
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Iván Trigo / A. T. B.
Zaragoza / Tauste
Dos personas han sido encontradas sin vida esta madrugada en su casa de Tauste. El cuerpo de un hombre y una mujer, un matrimonio de unos 60 años de edad y natural de la localidad de las Cinco Villas, han sido hallados en el interior de su vivienda, ya fallecidos, y con signos de violencia.
La Guardia Civil se encuentra en estos momentos investigando lo sucedido y todas las vías de la investigación permanecen abiertas.
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Fuente: El Periódico de Aragón
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