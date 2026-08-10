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Puente de Vallecas

Muere apuñalada una mujer de 60 años en una reyerta familiar en Madrid

La Policía Nacional ha detenido por estos hechos a cuatro personas, dos hombres y dos mujeres, como presuntos responsables de un delito de riña tumultuaria

Muere apuñalada una mujer de 60 años en una reyerta familiar en Puente de Vallecas.

Muere apuñalada una mujer de 60 años en una reyerta familiar en Puente de Vallecas. / EFE

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EFE

Madrid

Una mujer de unos 60 años de edad ha muerto este domingo tras ser apuñalada en una reyerta entre familias en el distrito madrileño de Puente de Vallecas, en la que ha resultado herida una segunda mujer.

Los hechos tuvieron lugar alrededor de las 20:00 horas de ayer por causas que se están investigando, en una reyerta en la que estuvieron implicadas varias mujeres por heridas de arma blanca, según ha informado este lunes la Jefatura Superior de Policía de Madrid.

Dos de las heridas fueron trasladadas al hospital Gregorio Marañón en coche por un familiar, donde acabó falleciendo una de ellas, de nacionalidad española, según han explicado a EFE fuentes próximas a la investigación.

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La Policía Nacional ha detenido por estos hechos a cuatro personas, dos hombres y dos mujeres, todos ellos de nacionalidad española y con edades entre los 66 y los 34 años, como presuntos responsables de un delito de riña tumultuaria, mientras que el grupo VI de homicidios se ha hecho cargo de la investigación.

Fuente: El Periódico de España

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