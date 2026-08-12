Mijas
Muere un joven de 25 años tras ser apuñalado en una vivienda en Málaga
El fallecido tiene un amplio historial delictivo, se había atrincherado dos veces en su casa en los últimos años y se encontraba en silla de ruedas por un tiroteo ocurrido en 2022
EFE
Un joven de 25 años ha fallecido en un hospital tras ser apuñalado en una vivienda en Mijas (Málaga), según han informado este miércoles a EFE fuentes próximas a la investigación.
El teléfono 112 recibió sobre las 20:35 horas de este lunes un aviso de una agresión a un joven en la urbanización Mijas Golf, por lo que movilizó a los efectivos sanitarios del 061 y la Guardia Civil, ha indicado un portavoz del servicio de emergencias.
Cuando los agentes llegaron al lugar no encontraron al herido, que finalmente fue localizado en el Hospital Costa del Sol de Marbella aunque no logró sobrevivir.
Fuentes sanitarias han confirmado a EFE que un hombre falleció este lunes tras ingresar en el centro con heridas de arma blanca.
Según ha adelantado 'Diario Sur', un amigo que solía ir a verlo lo encontró malherido en su casa y lo trasladó en su coche al hospital.
El fallecido tiene un amplio historial delictivo, se había atrincherado dos veces en su casa en los últimos años y se encontraba en silla de ruedas por un tiroteo ocurrido en 2022, ha señalado el periódico.
Este es el segundo homicidio registrado en la provincia de Málaga en menos de 24 horas tras el crimen ocurrido en una vivienda de San Pedro Alcántara, en Marbella (Málaga), en el que un hombre confesó a la Policía haber matado a su pareja, una mujer trans de 35 años.
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