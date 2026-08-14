Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pisos turísticosSerra do BarbanzaVerano USCFiestas del ApóstolCarreira Pedestre
instagram

En Orihuela

Muere un bebé de 19 meses al ahogarse en una piscina privada en Alicante

El menor fue encontrado en el agua por su madre en una vivienda de la urbanización Entrenaranjos y trasladado a la UCI Pediátrica del Hospital General Doctor Balmis de Alicante, donde falleció este jueves

Una unidad SAMU en el Hospital General de Alicante Doctor Balmis

Una unidad SAMU en el Hospital General de Alicante Doctor Balmis / INFORMACIÓN

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

P. Cerrada

Orihuela

Un bebé de 19 meses falleció este jueves en el Hospital General Doctor Balmis de Alicante a causa de un ahogamiento sufrido el miércoles en una piscina de la pedanía de Torremendo en Orihuela.

El trágico accidente ocurrió sobre las once de la mañana en una piscina privada de la urbanización Entrenaranjos, situada entre Torremendo y Los Montesinos.

Por causas que no han trascendido, el pequeño fue encontrado por su madre en la piscina y de inmediato se dio la voz de la alarma para que acudieran servicios sanitarios.

No obstante, los servicios sanitarios desplazados a la urbanización le prestaron la primera asistencia y procedieron a su traslado a la UCI Pediátrica del Hospital General Doctor Balmis de Alicante.

La Guardia Civil envió al lugar a una patrulla de San Miguel de Salinas, pero no llegó a intervenir y el bebé ya había sido evacuado por los servicios sanitarios.

Urbanización oriolana de Entrenaranjos en una imagen de archivo

Urbanización oriolana de Entrenaranjos en una imagen de archivo / TONY SEVILLA

Trescientas muertes este año

Un total de 91 personas fallecieron en los espacios acuáticos españoles solo durante el pasado mes de julio, según los datos del Informe Nacional de Ahogamientos (INA) elaborado por la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo (RFESS).

Con estos registros, el balance acumulado entre el 1 de enero y el 31 de julio asciende a 308 muertes. Julio se convierte en el segundo mes con mayor número de fallecimientos de 2026, únicamente por detrás de junio, cuando se contabilizaron 92 casos.

Noticias relacionadas

Desde el comienzo de la temporada de baño, el pasado 15 de junio, España atraviesa uno de los periodos de mayor incidencia en espacios acuáticos del año. Los datos de junio y julio reflejan dos meses consecutivos por encima de las noventa víctimas, coincidiendo con el aumento de la actividad en playas, piscinas, ríos y otros espacios acuáticos

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: Información

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El alcalde de Ames califica de excepcional la escasez de agua y pide tapar provisionalmente la fuga en la presa de A Ponte Maceira
  2. La terraza a una hora de Santiago donde comer en un molino de 1754 casi sobre el río: con Solete Repsol y junto a una cascada
  3. Padrón desinfectará en profundidad las calles del casco urbano
  4. Cuatro menores heridos en Teo al colisionar un turismo y un camión
  5. Prisión para 23 de los 26 detenidos en la operación en la que se decomisaron 1.600 kilos de cocaína en Muxía
  6. De Arzúa a Ames, los concellos del cinturón compostelano viven una tarde irrepetible
  7. El eclipse en Santiago, una sinfonía en clave de sol
  8. El barrio de Sar en Santiago se prepara para sus fiestas grandes: 'Aquí coñecémonos practicamente todos, somos como unha gran familia

El eclipse solar deja 19 incidencias en Galicia: las consecuencias tras el fenómeno

El eclipse solar deja 19 incidencias en Galicia: las consecuencias tras el fenómeno

Tragedia en la Volta a Portugal: muere atropellado el británico Finlay Tarling

Tragedia en la Volta a Portugal: muere atropellado el británico Finlay Tarling

Dodro restrinxe o uso de auga debido á alerta decretada pola Xunta

Dodro restrinxe o uso de auga debido á alerta decretada pola Xunta

Nimis, el gato policía que patrulla las calles de Ámsterdam: “Hace que el barrio se sienta más agradable y cercano”

Nimis, el gato policía que patrulla las calles de Ámsterdam: “Hace que el barrio se sienta más agradable y cercano”

Retenciones en los peajes hacia Francia y varios accidentes en el inicio del fin de semana con mayor viajes del verano

Retenciones en los peajes hacia Francia y varios accidentes en el inicio del fin de semana con mayor viajes del verano

Rois mejora sus infraestructuras rurales con casi 300.000 euros

Rois mejora sus infraestructuras rurales con casi 300.000 euros

Diez claves sobre el consumo de alimentos de los españoles en 2025: bocadillos, platos preparados y freidoras de aire

Diez claves sobre el consumo de alimentos de los españoles en 2025: bocadillos, platos preparados y freidoras de aire

Los españoles gastaron 2.873 euros por persona el año pasado en comida y bebidas, un 3,4% más que en 2024

Los españoles gastaron 2.873 euros por persona el año pasado en comida y bebidas, un 3,4% más que en 2024
Tracking Pixel Contents