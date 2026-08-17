Cataluña
Hallan a un hombre muerto en un coche en un canal en Lleida y detienen al conductor
El hallazgo ha tenido lugar en Urgell y el fallecido es un hombre de 42 años
EFE
Los Mossos d'Esquadra han encontrado muerto a un hombre de 42 años en el asiento del acompañante delantero de un coche volcado en el canal de Urgell, en Golmés (Lleida) y han detenido por homicidio imprudente al conductor, que huyó del lugar y dio positivo en el control de alcoholemia.
Según han informado este lunes el Servicio Catalán de Tráfico y los Mossos d'Esquadra, la policía catalana recibió a las 19.49 horas de ayer, de parte de la policía local, el aviso de la presencia de un coche volcado en el interior del canal d'Urgell, en la zona del camino del Salt del Duran, en el municipio de Golmés.
Cuando los Mossos d'Esquadra llegaron al lugar, retiraron el coche del canal y comprobaron que en su interior había una persona muerta en el asiento del pasajero delantero y que la puerta del conductor estaba entreabierta pero sin nadie más en las inmediaciones.
La víctima es V.R., de 42 años, nacionalidad rumana y vecino de Mollerussa (Lleida).
Los Mossos buscaron por la zona al conductor y finalmente, hacia las 23.00 horas, lo encontraron en su casa en Mollerussa (Lleida), con algunas lesiones del accidente y bajo los efectos de las bebidas alcohólicas.
Por este motivo, según han informado a EFE fuentes policiales, los agentes le detuvieron por un delito de homicidio imprudente, otro de omisión del deber de socorro, ya que se fue del lugar sin asistir a su acompañante y sin avisar a nadie de lo ocurrido, y por dar positivo en el control de alcoholemia.
El detenido, que este lunes ha pasado a disposición judicial, es un hombre de 34 años y también de nacionalidad rumana, como la víctima.
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