Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Rutas de LavacollaVivienda públicaFábrika FanMaría Pilar MartínezCarreira Pedestre
instagram

Maltrato Animal

Detenido en Castellón por decapitar más de 100 aves

El detenido supuestamente accedió mediante escalo a una finca

Archivo - Imagen de recurso de un agente de la Guardia Civil.

Archivo - Imagen de recurso de un agente de la Guardia Civil. / GUARDIA CIVIL - Archivo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción

Castellón

La Guardia Civil de Vilafamés ha detenido a un hombre de 46 años, por la comisión de un supuesto delito de robo con fuerza en las cosas y un delito de maltrato animal en Castellón.

Los hechos tuvieron lugar el pasado día 7 de agosto, cuando el supuesto autor habría accedido mediante escalo a una finca de la localidad y una vez en su interior forzó varias jaulas, causando la muerte mediante decapitación de un total de 80 codornices y 24 palomas.

Además, la persona investigada aprovecho en el momento de su huida para sustraer parte de estas aves que se encontraban en el interior de la finca.

Tras tener conocimiento de los hechos, los agentes de la Guardia Civil, iniciaron las correspondientes investigaciones y realizaron diversas gestiones encaminadas al esclarecimiento de lo ocurrido, las cuales permitieron identificar y detener al presunto responsable, al que se le atribuyen el delito de maltrato animal y delito robo con fuerza en las cosas.

Noticias relacionadas

El detenido, junto con las diligencias instruidas, fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente.

Fuente: El Periódico de Mediterráneo

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Adiós a otro comercio del casco histórico de Santiago: «Moita xente vén, proba, e logo compra nas plataformas»
  2. Los 113 años de historia de Comercial Tojo se resisten a la nueva realidad del casco histórico: “Quien me da de vivir son los vecinos de Santiago”
  3. Fly2Galicia conectará Santiago con ocho destinos nacionales y europeos desde diciembre
  4. La fiesta gastronómica que te hará salivar (y mucho) esta semana: a menos de media hora de Santiago y con mucha música
  5. El aeropuerto de Santiago amplía su mapa internacional antes del Xacobeo
  6. El coste para urbanizar las parcelas del nuevo barrio del Ensanche Norte de Santiago: en el entorno de los 150 euros el metro cuadrado
  7. Miles de personas agotan en apenas tres horas las existencias de la Exaltación do Mexillón de Cabo de Cruz
  8. Las altas temperaturas condicionan el estreno de la temporada oficial de caza de jabalí en Galicia: 'Con este calor no puedes soltar a los perros

El Gobierno activa su ronda de explicaciones con siete ministros que comparecerán en el Congreso por la crisis de Ceuta

El Gobierno activa su ronda de explicaciones con siete ministros que comparecerán en el Congreso por la crisis de Ceuta

Termina la aventura de Muros en el Grand Prix: "Mostramos a nosa vila nun programa de máxima audiencia"

Termina la aventura de Muros en el Grand Prix: "Mostramos a nosa vila nun programa de máxima audiencia"

El libro que arrasa en Santiago este verano no se lee, se resuelve: El fenómeno Murdoku reina en las librerías compostelanas

El libro que arrasa en Santiago este verano no se lee, se resuelve: El fenómeno Murdoku reina en las librerías compostelanas

Luz verde ambiental para o Parque Científico e Tecnolóxico da Costa da Morte en Zas

Luz verde ambiental para o Parque Científico e Tecnolóxico da Costa da Morte en Zas

Humor, música e ritmo para despedir Vimiansol en Vimianzo

Humor, música e ritmo para despedir Vimiansol en Vimianzo

Galicia afronta este martes otra jornada de calor extremo: estas son las zonas donde más subirán los termómetros

Galicia afronta este martes otra jornada de calor extremo: estas son las zonas donde más subirán los termómetros

Si las palomas siempre se posan en tu balcón o terraza, no es casualidad: esto es lo que significa

League of Legends: “Caps” rompe una barrera histórica con su incorporación al Hall of Legends

League of Legends: “Caps” rompe una barrera histórica con su incorporación al Hall of Legends
Tracking Pixel Contents