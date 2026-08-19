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Detenido por secuestrar y agredir sexualmente a una joven en una vivienda de Ibiza

La víctima conoció al detenido en un local de ocio antes de ser trasladada a una vivienda donde se produjeron los presuntos delitos

Llegada del detenido a la comisaría.

Llegada del detenido a la comisaría. / Policía Nacional

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Guillermo Sáez

La Policía Nacional ha detenido en Ibiza a un hombre por secuestrar y agredir sexualmente a una joven extranjera que se encontraba temporalmente en la isla. La investigación, desarrollada por el Grupo de la Unidad de Familia y Mujer (UFAM) de la Comisaría de Ibiza, permitió identificar y localizar al investigado así como el vehículo utilizado en los presuntos delitos.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del pasado 9 de agosto, después de que la víctima conociera al detenido en un establecimiento de ocio de la ciudad de Ibiza. Según manifestó la joven en su denuncia, ambos permanecieron posteriormente en distintos locales y el hombre la trasladó en un vehículo hasta una vivienda situada fuera del núcleo urbano. Fue en esta vivienda donde presuntamente se produjo la agresión sexual y su secuestro.

La víctima permaneció en Ibiza apenas 24 horas y posteriormente se desplazó a otro municipio de la Península, donde reside actualmente, una circunstancia que, según la Policía Nacional, complicó las pesquisas. Tras tener conocimiento de los hechos, la UFAM asumió la investigación y realizó numerosas gestiones para reconstruir los movimientos del presunto autor y de la víctima. Los agentes analizaron también los datos y elementos aportados por la denunciante.

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Como resultado de estas pesquisas, los investigadores consiguieron identificar y localizar al presunto autor, así como el vehículo utilizado durante los hechos. Los agentes procedieron finalmente a su detención y puesta a disposición de la autoridad judicial. "La Policía Nacional continúa con las actuaciones encaminadas al completo esclarecimiento de los hechos", añade el cuerpo en un comunicado en el que no se ofrecen detalles sobre el detenido, como la edad o la nacionalidad.

Asistencia a las víctimas

Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016. 

En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

Fuente: Diario de Ibiza

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