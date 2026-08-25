Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sequía en SantiagoConxoFly2GaliciaEdy GutiérrezRúa das Rodas
instagram

Hérmedes de Cerrato

Muere una cazadora que recibió un disparo accidental en Palencia

La víctima resultó mortalmente herida tras recibir un disparo en un punto próximo al kilómetro 5 de la carretera P-114

Helicóptero medicalizado.

Helicóptero medicalizado. / EP

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EP

PALENCIA

Muere la cazadora de unos 55 años que había resultado herida tras recibir un disparo accidental en un punto próximo al kilómetro 5 de la carretera P-114, dentro del término municipal Hérmedes de Cerrato (Palencia), según ha confirmado la Subdelegación del Gobierno.

La Subdelegación ha explicado que se ha confirmado la muerte de la mujer tras la confirmación de su muerte por parte del Instituto Anatómico Forense (perteneciente al Ministerio de Justicia).

Los hechos han tenido lugar sobre las 10.28 horas, momento en el que la sala de operaciones del 1-1-2 da aviso del incidente a la Guardia Civil (Cos) de Palencia y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envía un helicóptero medicalizado (HEMS) y una ambulancia soporte vital básico (SVB).

Noticias relacionadas

La herida, que no había perdido el conocimiento en ningún momento, fue trasladada en helicóptero medicalizado al Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Las grandes plantaciones de árboles en las cabeceras de los ríos de Galicia agravan la sequía
  2. La orquesta gallega que dejó sin palabras a 13.000 personas en Madrid: «¿Pero quiénes sois?»
  3. El día a día de los barrios más allá del turismo: 'Nos sentimos olvidados, pero como nosotros hay más
  4. Joel Soriano brilla ante al nuevo pívot del Real Madrid pero se queda sin título en la Liga de Puerto Rico
  5. La jueza envía a prisión al líder de Os Fanchos, un croata y un vecino de A Pobra por el alijo de 1.410 kilos de cocaína intervenido este sábado
  6. La mejor fiesta medieval de Galicia está a una hora de Santiago y se celebra este fin de semana
  7. El fútbol de Santiago despide a Edy Gutiérrez, histórico jugador y entrenador que dedicó su vida al club Vista Alegre
  8. La tormenta eléctrica se ceba con Santiago y su área: 249 rayos registrados en menos de 24 horas con Santa Comba a la cabeza

United Airlines mantendrá la conexión directa entre Santiago y Nueva York en 2027

United Airlines mantendrá la conexión directa entre Santiago y Nueva York en 2027

Nuevo éxito del XII Torneo de Golf Congalsa

Nuevo éxito del XII Torneo de Golf Congalsa

Dolly Parton, la voz que llevó el country al mundo e hizo de la lectura su mayor legado

Dolly Parton, la voz que llevó el country al mundo e hizo de la lectura su mayor legado

Las mejores imágenes de la carrera de Dolly Parton

Las mejores imágenes de la carrera de Dolly Parton

Muere una cazadora que recibió un disparo accidental en Palencia

Muere una cazadora que recibió un disparo accidental en Palencia

El narcopiso de Conxo que ya ha obligado a varios vecinos a mudarse: "Tenemos miedo de salir al rellano"

El narcopiso de Conxo que ya ha obligado a varios vecinos a mudarse: "Tenemos miedo de salir al rellano"

La andaluza COVAP forma a los trabajadores que necesitan sus granjas: la solución que Galicia puede replicar

La andaluza COVAP forma a los trabajadores que necesitan sus granjas: la solución que Galicia puede replicar

El compostelano Borja Iglesias estará dos semanas de baja por una rotura en el sóleo izquierdo

El compostelano Borja Iglesias estará dos semanas de baja por una rotura en el sóleo izquierdo
Tracking Pixel Contents