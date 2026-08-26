Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Autónomos en SantiagoPrecio récord hotelesMaría PardoNarcopiso en ConxoRúa das Rodas
instagram

La Ribera

La Guardia Civil investiga la muerte de un matrimonio irlandés en Valencia

Se trata de un hombre y una mujer de 50 y 45 años de edad, cuyos cadáveres fueron descubiertos por sus hijos

La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación

La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación / Levante-EMV

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Miguel Pérez

Valencia

Unos menores de edad, hijos de un matrimonio irlandés, alertaban ayer tarde del fallecimiento de sus progenitores de 50 y 45 años de edad que yacían en el interior de un chalé en una urbanización de Cullera (Valencia).

Según ha confirmado la Guardis Civil, cuando los agentes llegaron al chalé comprobaron que la muerte de ambos "no era natural" por lo que activaron el mecanismo y el protocolo en este tipo de fallecimientos y alertaron al grupo de Homicidios, para esclarecer la causa de los hechos.

La investigación sigue abierta.

Noticias relacionadas

Información en elaboración

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. A Estrada, el nuevo refugio de los universitarios que no pueden permitirse alquilar en Compostela: 'Antes era muy raro, pero las inmobiliarias ya recibimos consultas
  2. Las primeras lluvias del verano refrescan los ríos y frenan la evaporación: algún cauce del área de Santiago duplicó su exiguo caudal
  3. Accidente en la AG-56, dirección Santiago: una colisión por alcance deja retenciones de hasta dos kilómetros
  4. El restaurante a media hora de Santiago que conquista al presentador José Ribagorda con su empanada: “La mejor comida y las mejores vistas”
  5. La mejor fiesta medieval de Galicia está a una hora de Santiago y se celebra este fin de semana
  6. La Romería de la Barca da un paso clave para ser Fiesta de Interés Turístico Internacional
  7. El fútbol de Santiago despide a Edy Gutiérrez, histórico jugador y entrenador que dedicó su vida al club Vista Alegre
  8. Netflix busca figurantes en Galicia para el final de 'Clanes': estos son los requisitos

Directo | Sánchez pide comparecer en el Congreso para analizar la crisis

Directo | Sánchez pide comparecer en el Congreso para analizar la crisis

Un hacker puede saltarse la seguridad de Windows 11 sin tocar el ordenador

Un hacker puede saltarse la seguridad de Windows 11 sin tocar el ordenador

El choque en el Gobierno enciende la calle en Ceuta: "Han mentido tanto que ya la gente no les cree" y "se va a liar"

El choque en el Gobierno enciende la calle en Ceuta: "Han mentido tanto que ya la gente no les cree" y "se va a liar"

Accidente de una peregrina en Padrón: se cae por un terraplén mientras estaba sentada en un vallado del Santiaguiño

Accidente de una peregrina en Padrón: se cae por un terraplén mientras estaba sentada en un vallado del Santiaguiño

La Guardia Civil investiga la muerte de un matrimonio irlandés en Valencia

La Guardia Civil investiga la muerte de un matrimonio irlandés en Valencia

La suerte sonríe a Padrón tras ser validado el boleto acertante del sorteo de El Millón allí

La suerte sonríe a Padrón tras ser validado el boleto acertante del sorteo de El Millón allí

El tiempo en Zas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 26 de agosto

El tiempo en Zas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 26 de agosto

El tiempo en Xove: previsión meteorológica para hoy, miércoles 26 de agosto

El tiempo en Xove: previsión meteorológica para hoy, miércoles 26 de agosto
Tracking Pixel Contents