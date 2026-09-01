Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Casinos en GaliciaVerea entra en campañaMoureAlquiler en SantiagoMarga Charol
instagram

Manresa

Apuñalamiento mortal en Barcelona: los Mossos investigan la muerte de un hombre en la calle

El cuerpo de la víctima ha sido localizado esta madrugada delante del número 15 de la calle Sant Jaume

Los Mossos han cortado las calles Sant Jaume y Divina Pastora.

Los Mossos han cortado las calles Sant Jaume y Divina Pastora. / Eduard Font Badia

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Eduard Font Badia

Manresa

Los Mossos d’Esquadra investigan la muerte de un hombre que ha sido localizado esta madrugada del martes en la calle Sant Jaume de Manresa. Según las primeras informaciones, se trataría de un apuñalamiento mortal. La policía catalana mantiene abierta una investigación para determinar las circunstancias de los hechos y esclarecer qué ha ocurrido.

Según ha informado un vecino de la zona a Regió7 -medio del mismo grupo de El Periódico-, a las 3:30 de la madrugada «se han oído gritos y ruido» en la calle. Pasadas las 5 de la madrugada, los servicios de emergencia han recibido el aviso del incidente. El cuerpo de la víctima ha sido encontrado delante del número 15 de la vía. De momento, no ha trascendido su identidad.

Esta mañana, los Mossos han cortado la calle Sant Jaume para permitir las tareas policiales y el levantamiento del cadáver. Hasta el lugar de los hechos se ha desplazado la comitiva judicial. La policía también ha restringido el tráfico y el paso de peatones en la calle Divina Pastora mientras se llevaban a cabo las actuaciones relacionadas con la investigación.

Noticias relacionadas

Los agentes trabajan ahora para reconstruir los hechos y determinar la autoría del apuñalamiento.

Fuente: Regió7

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El gallego licenciado en la USC por el que apuesta RTVE para presentar ‘Directo al grano’ tras los cambios de Javier Ruiz, Jesús Cintora y Gonzalo Miró
  2. Las granjas grandes crecen imparables en Galicia: ordeñar más de 500 vacas ya no es una excepción
  3. La profesora compostelana que encontró su lugar en Australia: 'En Galicia deberíamos vivir más enfocados en nuestra naturaleza
  4. Los compostelanos que resisten a la presión turística: vivir y trabajar en la zona vieja de Santiago
  5. Avistan ballenas, delfines y orcas en la costa gallega e identifican a la abuela Toñi, disparada hace semanas
  6. Un vehículo se sale de la vía en una calle de Santiago, se empotra contra un banco y deja varias personas heridas
  7. El alquiler se dispara en Santiago hasta los 704 euros: es la ciudad gallega donde más sube desde enero
  8. Cuatro orquestas y diez conciertos: la gran verbena con Los Satélites que llega esta semana a 30 minutos de Santiago

España tiene más de 1.100 especies diferentes de abejas: cómo conocer las que hay cerca de ti

España tiene más de 1.100 especies diferentes de abejas: cómo conocer las que hay cerca de ti

Una nueva herramienta genética activa genes positivos dentro del cuerpo y promete "curarlo" desde su interior

Una nueva herramienta genética activa genes positivos dentro del cuerpo y promete "curarlo" desde su interior

Valorant: Karmine Corp conquista Badalona y levanta el título de VCT EMEA ante Team Liquid

Valorant: Karmine Corp conquista Badalona y levanta el título de VCT EMEA ante Team Liquid

El Gobierno aprueba bonificar el 75% de las cotizaciones a empresas en Ceuta y Melilla

El Gobierno aprueba bonificar el 75% de las cotizaciones a empresas en Ceuta y Melilla

Imagin: liderando las mejores cuentas bancarias en España con control y cero comisiones

Imagin: liderando las mejores cuentas bancarias en España con control y cero comisiones

Directo | Igualdad cifra en 21 las agresiones sexuales en Ceuta durante la crisis migratoria

Directo | Igualdad cifra en 21 las agresiones sexuales en Ceuta durante la crisis migratoria

Europol alerta de que las nuevas bandas que asaltan los museos son más violentas

Europol alerta de que las nuevas bandas que asaltan los museos son más violentas

Muere el ex primer ministro francés Édouard Balladur a los 97 años

Muere el ex primer ministro francés Édouard Balladur a los 97 años
Tracking Pixel Contents