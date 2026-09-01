Beriáin
Mueren los dos jóvenes que fueron rescatados con síntomas de ahogamiento en una balsa en Navarra
A ambos jóvenes se les practicaron maniobras de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) y posteriormente se les trasladó en ambulancia medicalizada al Hospital Universitario de Pamplona
EFE
La joven de 25 años que fue rescatada el 23 de agosto con síntomas de ahogamiento de la balsa de la Morea, en Beriáin (Navarra), ha fallecido al igual que sucedió días después con el chico de 20 años que le acompañaba.
La mujer fue rescatada por los bomberos cuando ya estaba sumergida y ha permanecido hospitalizada en estado crítico hasta este lunes 31 de agosto en el que ha fallecido, según han informado a EFE fuentes del departamento de Salud.
Fue sobre 17:28 horas del 23 de agosto cuando algunos bañistas que se encontraban en la balsa se percataron de que unas personas se estaban ahogando. Lograron de sacar del agua al varón, de 20 años mientras que los servicios de emergencia desplazados al lugar rescataron a la mujer cuando ya estaba sumergida.
A ambos jóvenes se les practicaron maniobras de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) y posteriormente se les trasladó en ambulancia medicalizada al Hospital Universitario de Navarra, en Pamplona. Al día siguiente se confirmó la muerte del chico.
Con esta son ocho las muertes por ahogamiento en recintos de baño en Navarra.
Fuente: El Periódico
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