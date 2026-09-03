Investigación
Herido de gravedad un hombre tras ser disparado en la localidad vizcaína de Barakaldo
Una persona ha sido detenida por los hechos en la localidad de Amurrio (Álava), según han confirmado fuentes municipales
EP
Un hombre ha resultado herido, al parecer, de gravedad tras ser disparado desde un vehículo en la localidad vizcaína de Barakaldo. Una persona ha sido detenida posteriormente por estos hechos en Amurrio, según han confirmado fuentes municipales.
El suceso se ha registrado a última hora de la tarde de este jueves en la zona de Lasesarre, donde se ha producido un tiroteo desde un vehículo que ha alcanzado "gravemente" a un varón. Tras los disparos, el coche se ha dado a la fuga.
La víctima ha sido atendida por los servicios sanitarios y posteriormente trasladada a un centro hospitalario. Por lo que respecta al presunto autor de los disparos, según han explicado las mismas fuentes, ha sido detenido posteriormente en la localidad alavesa de Amurrio.
Fuente: El Periódico
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