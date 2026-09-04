Baleares
Detenido en Palma de Mallorca por grabar vídeos sexuales de la hija menor de edad de su expareja
La adolescente denunció que durante cinco años la sometió a abusos, se masturbó delante de ella y le tomó imágenes desnuda
La Policía Nacional de Palma de Mallorca ha detenido a un hombre como presunto autor de abusos sexuales a la hija de su expareja, menor de dieciséis años. La adolescente denunció en Jefatura que el individuo grabó en vídeo muchos de estos abusos, que se prolongaron durante cinco años. El arrestado está acusado también de malos tratos a la madre.
Según informa la Policía Nacional, los agentes de la Unidad de Familia y Mujer (Ufam), el grupo especializado en delitos sexuales, iniciaron una investigación tras recibir recientemente la denuncia de la misma víctima, menor de edad. La adolescente explicó que un individuo, que fue pareja de su madre, la sometió a repetidos abusos sexuales, que grababa con su móvil.
Según la denuncia de la chica, esta situación se había prolongado durante cinco años. El hombre comenzó haciéndole tocamientos en sus genitales y obligando a ella a tocarle. Añadió en que en ocasiones le hacía que mirara mientras él se masturbaba. También la grabó desnuda y le ofrecía regalos a cambio de que participara en prácticas sexuales.
Una vez con la denuncia, los agentes prosiguieron con una investigación para aclarar los hechos. También tomaron declaración a la madre de la chica, y descubrieron que había sido víctima de malos tratos por parte del hombre.
El sospechoso fue finalmente detenido el pasado jueves como presunto autor de los delitos de agresión sexual a menor de dieciséis años, exhibicionismo, provocación sexual y elaboración de pornografía infantil, así como por malos tratos a la madre de la menor.
Los policías intervinieron el teléfono móvil del detenido y llevaron a cabo un registro con autorización judicial en su domicilio, donde requisaron diferente material informático que está pendiente de ser analizado.
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Fuente: Diario de Mallorca
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