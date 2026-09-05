Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Coste vivir SantiagoGES BriónDeath CaféAgresión en SantiagoCrisis Ceuta
instagram

Cataluña

Un hombre de unos 40 años muere ahogado tras saltar de un ferry en Tarragona

Con esta víctima, son ya 25 las personas que han muerto en las playas catalanas desde que el pasado 15 de junio empezó oficialmente la campaña de baño en Cataluña

Imagen de la cubierta de un ferry.

Imagen de la cubierta de un ferry. / Agencias

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Barcelona

Un hombre de unos 40 años de nacionalidad inglesa murió ahogado este viernes tras saltar de un ferry turístico que iba de Cambrils y Salou (Tarragona).

Según ha avanzado el 'Diari de Tarragona' y han confirmado a EFE fuentes de la Generalitat, el fallecido iba a bordo del ferry 'Dorimar' con su padre y su hermano, que también se tiró al agua, con el objetivo de llegar a nado a la playa.

Se trata de la segunda víctima mortal ahogada en playas catalanas que se conoce este sábado, después de que también Protección Civil haya comunicado la muerte por ahogamiento de un hombre de 78 años de nacionalidad francesa mientras se bañaba en la playa de Lloret de Mar (Girona).

Noticias relacionadas

Con esta víctima, son ya 25 las personas que han muerto en las playas catalanas desde que el pasado 15 de junio empezó oficialmente la campaña de baño en Cataluña.

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El pueblo gallego que reparte 20.000 raciones de callos este fin de semana: ideal para recorrer a pie, con catas gratis y cine al aire libre
  2. Compostela perde un dos seus activistas culturais: morre aos 52 anos Gonzalo Suárez Castro, da Unitaria
  3. Seis policías nacionales salvan la vida a una mujer tras una brutal agresión de su pareja en una vivienda de Santiago
  4. La historia de cuatro profesores que llegan con plaza a las aulas gallegas: 'As ganas superan o medo
  5. Santiago y sus rincones secretos: ya puedes inscribirte en las visitas de la Semana del Patrimonio Invisible
  6. Muere a los 102 años 'la señora Trini', fundadora de Casa Mallou y un referente en Amio: «Es una noticia muy triste para el barrio»
  7. Galicia se enfrenta a una nueva jornada de calor extremo: la Xunta mantiene la alerta roja por temperaturas de 40 grados
  8. Regresa a Santiago la moda de los mercadillos de Viena con más de 800 prendas de segunda mano desde 1 euro

Resultados de la Primitiva del sábado 5 de septiembre de 2026

Resultados de la Primitiva del sábado 5 de septiembre de 2026

Sorteo Bonoloto del sábado 5 de septiembre de 2026

Sorteo Bonoloto del sábado 5 de septiembre de 2026

El Rayo remonta al Racing y logra su primer triunfo en el exilio de Butarque

El Rayo remonta al Racing y logra su primer triunfo en el exilio de Butarque

El Gaiás se convierte en una ciudad de circo, juegos y fantasía para despedir el verano

El Gaiás se convierte en una ciudad de circo, juegos y fantasía para despedir el verano

Miles de personas se manifiestan en Magedburgo contra la AfD en la víspera de las elecciones en Sajonia-Anhalt

Miles de personas se manifiestan en Magedburgo contra la AfD en la víspera de las elecciones en Sajonia-Anhalt

Fallece una mujer tras ser evacuada por una indisposición en el Monte Pindo, en Carnota

Fallece una mujer tras ser evacuada por una indisposición en el Monte Pindo, en Carnota

Muere un joven tras caer de una valla en el Día de los Gansos de la localidad vizcaína de Lekeitio

Muere un joven tras caer de una valla en el Día de los Gansos de la localidad vizcaína de Lekeitio

Un encontro "salvaxe" para todos os públicos: Compostela recibe os Entroidos de toda Galicia

Un encontro "salvaxe" para todos os públicos: Compostela recibe os Entroidos de toda Galicia
Tracking Pixel Contents