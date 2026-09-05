Multan con 200 euros al conductor de una ambulancia que recogía a pacientes de diálisis en el Hospital de Elda

El sindicato UGT ha denunciado que dos ambulancias de transporte sanitario fueron sancionadas este jueves con 200 euros cada una mientras recogían a pacientes de diálisis en el Hospital General de Elda: el Ayuntamiento reconoce que hubo multa pero solo a un conductor. El sindicato considera un “atropello” que los técnicos en emergencias sanitarias (TES) sean multados mientras realizan su trabajo. Advierten de que el problema pone de manifiesto la falta de espacios adecuados para estos vehículos en el recinto hospitalario.

Los hechos ocurrieron, según las fuentes sindicales, alrededor de las 12.54 horas del 3 de septiembre, cuando agentes de la Policía Local acudieron a la zona de diálisis del hospital a petición del servicio de seguridad del centro. La intervención se produjo inicialmente por la presencia de vehículos particulares estacionados en plazas reservadas para personas con movilidad reducida. Fuentes del Ayuntamiento de Elda han explicado que los agentes instaron a los conductores que invadían espacios no autorizados a retirarse del emplazamiento pero que el conductor de una ambulancia se negó a moverlo, "llegando a enfrentarse verbalmente (con los policías), que procedieron a imponerle la correspondiente propuesta de sanción".

Fuentes municipales señalan que uno de los técnicos sanitarios se enfrentó verbalmente a los agentes y el sindicato afirma que fueron dos los sancionados

Mal aparcados

Según UGT, una vez retirados esos vehículos, "los agentes procedieron también a sancionar a al menos dos ambulancias de transporte sanitario que se encontraban en la zona esperando para recoger a pacientes que habían terminado su tratamiento de diálisis".

El sindicato destaca que una de las unidades tenía a los pacientes subiendo a la ambulancia, mientras que la otra se encontraba estacionada en una zona próxima a la marquesina de diálisis.

Sin embargo, desde el Ayuntamiento indican otra versión. "La Policía Local acudió a las inmediaciones del Hospital de Elda tras recibir una llamada de los servicios de seguridad privada del centro sanitario, avisando de que varios coches particulares, así como tres vehículos de transporte sanitario, se encontraban mal estacionados, impidiendo incluso el paso de personas con movilidad reducida que querían acceder el centro hospitalario. Los agentes, que no acudieron de oficio sino a requerimiento de la seguridad del hospital, solicitaron a los propietarios de los vehículos particulares, así como a los conductores de los vehículos sanitarios, que los retiraran de su emplazamiento ya que se encontraban mal estacionados y dificultaban la movilidad de los usuarios y usuarias".

Según prosiguen las fuentes municipales, "todos los conductores, tanto los de los coches particulares como los de los vehículos sanitarios, procedieron a retirarlos de su ubicación, con la excepción del conductor de una de las ambulancias que se negó a moverlo, llegando a enfrentarse verbalmente con los agentes, que procedieron a imponerle la correspondiente propuesta de sanción.

Falta de espacio

Sea como sea, para UGT, lo sucedido evidencia las dificultades con las que trabajan diariamente los técnicos en emergencias sanitarias debido a la falta de espacio destinado a las ambulancias. El sindicato asegura que las plazas disponibles en este centro hospitalario son insuficientes para atender la llegada y salida de los vehículos que trasladan a los pacientes de diálisis, por lo que los profesionales se ven obligados a utilizar las zonas próximas al acceso para poder realizar la carga y descarga de los usuarios. UGT considera que la situación supone un “punto de inflexión” y reclama que se adopten medidas para evitar que los trabajadores tengan que enfrentarse a nuevas sanciones mientras desarrollan su actividad.

En este sentido, sostiene que los técnicos no han cometido una infracción, ya que la parada se produce para permitir el acceso y traslado de pacientes y forma parte de la operativa habitual del servicio.

La Policía Local accedió a recinto por la presencia de vehículos particulares ocupando plazas de movilidad reducida y también sancionó a dos de transporte sanitario

Que no paguen

El sindicato reclama además que los 200 euros de sanción no sean descontados de la nómina del trabajador. UGT considera que los profesionales no deben asumir económicamente las consecuencias de un problema derivado de la falta de espacios adecuados para las ambulancias en el hospital.

La organización pide que tanto la empresa concesionaria del transporte sanitario como la dirección del departamento de salud intervengan para solucionar la situación de los trabajadores afectados.

Además de reclamar más espacio, UGT exige que las zonas destinadas a las ambulancias sean adecuadas y cuenten con sombraje, especialmente ante las elevadas temperaturas del verano, y que se establezca un protocolo claro que permita a los profesionales realizar la recogida y traslado de pacientes sin riesgo de ser sancionados.

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El sindicato reclama una actuación urgente para que las ambulancias puedan acceder, esperar y recoger a los pacientes de diálisis en unas condiciones adecuadas y "sin que los técnicos de emergencias sanitarias tengan que asumir las consecuencias de las deficiencias de las instalaciones".