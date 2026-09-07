Dos cuerpos con chaleco salvavidas aparecen flotando frente a las costas de Formentera

La Guardia Civil investiga el hallazgo de dos cuerpos en aguas de Formentera, correspondientes a un menor de edad, del que ya se informó este domingo, y a una persona adulta, ambos en avanzado estado de descomposición y con chalecos salvavidas. Los investigadores consideran que podrían ser migrantes fallecidos durante una travesía en patera.

Como ya informó Diario de Ibiza y confirma de nuevo el Instituto Armado, el cuerpo del menor fue localizado el sábado sobre las 15 horas en aguas de la pitiusa del sur. Una patrulla de la Guardia Civil recuperó el cadáver y lo trasladó al puerto de Ibiza.

El menor llevaba puesto un chaleco salvavidas y el cuerpo se encontraba en avanzado estado de descomposición, por lo que se cree que podría tratarse de un migrante fallecido durante una travesía en patera.

Por otro lado, sobre las 19.30 horas fue localizado otro cadáver en aguas próximas a Cala Saona. El cuerpo también se encontraba en avanzado estado de descomposición, llevaba un chaleco salvavidas y no ha podido ser identificado, por lo que se considera igualmente que podría corresponder a una persona que viajaba en patera.

El cadáver de esta persona adulta fue trasladado al puerto de Ibiza y está previsto que este lunes se le practique la autopsia.

Ibiza y Formentera reclaman información al Gobierno

El presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, ha reclamado al Gobierno explicaciones sobre el informe policial que ha advertido de un riesgo alto de llegadas marítimas a Baleares y sobre las medidas previstas ante una posible llegada masiva.

Marí ha pedido más medios de vigilancia y ha recordado que la gestión de las fronteras corresponde al Estado. También ha alertado de la presión sobre el sistema de protección de menores: 133 menores migrantes no acompañados han llegado a Ibiza desde comienzos de año y 130 permanecen atendidos. El Consell ha calculado que destina unos 20 millones de euros a su atención.

El Consell de Formentera también ha exigido información directa sobre las llegadas. Su presidente, Óscar Portas, ha denunciado que la isla ha sido "la primera en atender y la última en ser informada".

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Entre enero y agosto de 2026, 198 menores han llegado a Formentera, un 75,2 % más que durante todo 2025. La institución ha reclamado más medios para atenderlos y determinar su edad.

Fuente: Diario de Ibiza