Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Empleo en SantiagoLey de nietosTasa turísticaMilladoiroCelsa Oreiro
instagram

Investigación abierta

Los Mossos investigan un presunto secuestro a tiros en Gavà (Barcelona)

La víctima fue localizada horas después herida en Sabadell

Todo apunta a que se trata de un ajuste de cuentas

Una patrulla de Mossos en un vehículo policial

Una patrulla de Mossos en un vehículo policial / Mossos

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Marta Català

Los Mossos d'Esquadra investigan un presunto secuestro ocurrido este lunes por la tarde en Gavà (Barcelona), después de que un hombre fuera localizado horas más tarde en Sabadell con una herida de bala, según han informado fuentes policiales a EL PERIÓDICO. Todo apunta a que se trata de un ajuste de cuentas relacionado con el tráfico de drogas.

Los hechos se produjeron hacia las 18.30 horas en la calle del Pou de Gavà, en la zona de Can Espinós. Según las primeras informaciones, los Mossos recibieron el aviso de que un hombre había sido tiroteado y posteriormente introducido en el maletero de un coche. Horas después, la víctima apareció en Sabadell con una herida de bala.

La víctima iba en moto cuando le dispararon y su motocicleta apareció abandonada en el lugar del rapto. El disparo fue en una zona no vital y el hombre se recupera en el hospital.

Los investigadores tratan ahora de esclarecer las circunstancias del suceso y trabajan para identificar y localizar al autor o autores del presunto secuestro.

Noticias relacionadas

El incidente tuvo lugar en Can Espinós, una zona conocida por los Mossos, aunque por el momento no han trascendido más detalles sobre el origen del ataque ni sobre la relación entre la víctima y sus presuntos agresores.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La orquesta que quiere devolver a las verbenas las canciones que marcaron a toda una generación
  2. Suspendido el mayor festival de música urbana de Santiago
  3. Val do Dubra despide a la exconcejala Celsa Oreiro tras su fallecimiento y decreta dos días de luto
  4. Del sobrino de Pondal a una tía de Rajoy: el CSIC recupera la ciencia gallega depurada por el franquismo
  5. El primer parking subterráneo público de Ames, de pago, listo en O Milladoiro
  6. Netflix busca en Galicia figurantes para rodar el final de ‘Clanes’ cerca de Santiago: esta es la profesión muy arraigada que piden
  7. PP y Espazo Común critican la falta de transparencia en la apertura del aparcamiento municipal de pago en Milladoiro
  8. Cuando Galicia estuvo en el epicentro del debate nuclear: medio siglo de la autorización para una central en la costa de Lugo que nunca llegó a levantarse

Muere a los 85 años de edad Hipólito Rodríguez Visos, fundador de la emblemática empresa Mármoles del Río

Muere a los 85 años de edad Hipólito Rodríguez Visos, fundador de la emblemática empresa Mármoles del Río

El BNG se une al malestar por el parquin de pago en Milladoiro y pedirá pleno extraordinario

El BNG se une al malestar por el parquin de pago en Milladoiro y pedirá pleno extraordinario

Interceptan más de 1.200 kilos de cocaína ocultos en un cargamento de cocos en Sevilla

Interceptan más de 1.200 kilos de cocaína ocultos en un cargamento de cocos en Sevilla

Francia vuelve a sufrir un robo de arte: cuatro obras desaparecen del Museo Renoir

Francia vuelve a sufrir un robo de arte: cuatro obras desaparecen del Museo Renoir

Teamfight Tactics (TFT): ZyK0o se alza con la Riftbeast Cup tras una remontada de campeonato

Teamfight Tactics (TFT): ZyK0o se alza con la Riftbeast Cup tras una remontada de campeonato

Trampantojos

Trampantojos

¿Se está quedando el Universo sin estrellas? Ahora forma la mitad que hace 4.500 millones de años

¿Se está quedando el Universo sin estrellas? Ahora forma la mitad que hace 4.500 millones de años

Moeve Fútbol Zone 2x02: El Barça da un golpe encima de la mesa y aleja al Madrid

Tracking Pixel Contents