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Investigación

Detenido un hombre en Sevilla por apuñalar presuntamente a una mujer

El suceso ocurrió de madrugada y la víctima fue trasladada al hospital

Un vehículo de la Policía Nacional en una imagen de archivo.

Un vehículo de la Policía Nacional en una imagen de archivo. / P. N.

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Redacción

Sevilla

Un hombre ha sido detenido en la madrugada de este lunes, 14 de septiembre, por apuñalar presuntamente a una mujer en el barrio sevillano de El Juncal.

El suceso ocurrió sobre las 4.00 horas, cuando una llamada alertó al 112 de que se estaba produciendo una “fuerte pelea” en el lugar. Los testigos aseguraron que se escuchaban golpes y fuertes gritos, así como amenazas de apuñalar a la víctima.

En el momento del altercado, la mujer se encontraba junto a sus dos hijos, uno de ellos menor de edad, de 14 años, según fuentes conocedoras del suceso.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Nacional, la Policía Local y los servicios sanitarios del 061. Los agentes de la Policía Nacional detuvieron al presunto autor de los hechos, que está previsto que pase a disposición judicial este martes.

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La mujer fue trasladada a la unidad de Traumatología del Hospital Virgen del Rocío. Por el momento, se investigan las circunstancias en las que se produjo el altercado.

Fuente: El Correo de Andalucía

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