Crimen en Palma: "Le dio un cabezazo y en un segundo le clavó el cuchillo recto en el pecho"
Varios jóvenes que conocían a los dos implicados dicen que la víctima no se metía con nadie: "Hodaifa era muy tranquilo"
«Le dio un cabezazo y un segundo después tenía un cuchillo en la mano y se lo clavó recto en el pecho». Un joven reproducía el gesto ayer por la mañana para explicar cómo se produjo el homicidio de un chico de 19 años la noche anterior en Son Gotleu, en Palma. Tanto la víctima como el presunto agresor, que fue arrestado poco después por la Policía Nacional, eran argelinos y habrían discutido por el pago de una deuda.
Varios jóvenes argelinos que se congregaron ayer por la mañana en las inmediaciones del lugar del apuñalamiento conocían a los dos implicados: «Aquí nos conocemos todos». Se mostraron muy afectados al recordar que Hodaifa, el fallecido, de 19 años, «era muy tranquilo, no se metía nunca con nadie».
Su opinión respecto al presunto agresor, Yassar, era distinta. «Es un chulo y consume mucha droga, de todo menos tusi, que no le gusta. Venía aquí con un cuchillo y se ponía tonto». Los jóvenes comentan que ya había estado implicado en otros delitos y había estado ingresado en es Pinaret, de donde se fugó aprovechando un permiso. «No era amigo nuestro, solo conocido. Le saludábamos y nada más».
Los jóvenes explicaban que tanto Yassar como Hodaifa llegaron a Mallorca siendo menores y hace unos dos años estuvieron juntos en un centro de acogida . Yassar pasó luego por es Pinaret, pero se había fugado, cuentan. Ahora no sabían dónde vivía ninguno de los dos. «Puede que en algún piso okupado, no lo sabemos».
Sobre los problemas que habrían llevado a Yasar a es Pinaret no se mostraron muy explícitos. «Por algún robo», cuentan, «y también tuvo peleas en el centro de acogida».
Tampoco quisieron explicar el motivo del homicidio. «Era por una deuda, le debía dinero». Pero sin aclarar el origen.
Suscríbete para seguir leyendo
Fuente: Diario de Mallorca
- Muere Manuel Peleteiro Ramos, hijo de los fundadores del Colegio Peleteiro de Santiago
- Medio Ambiente detecta un auge de la pesca eléctrica en los ríos gallegos: «No me esperaba que hubiese tanto furtivismo de este tipo»
- Las nueve medidas con las que el candidato del PP Borja Verea quiere convertir Santiago en 'la mejor capital de Europa' para las familias
- El primer bar vikingo de Santiago abre con un barco a tamaño real como barra: 'Va a ser algo nuevo en la ciudad
- De perseguir autógrafos en Lavacolla a levantar la Copa del Mundo: Borja Iglesias vuelve a casa para ser homenajeado
- Dos jóvenes acaban en el hospital tras sufrir violentas agresiones en las fiestas de A Mercé de Conxo
- Santa Minia de Brión 2026: Luar na Lubre, Olympus y Finisterre en la primera edición como Fiesta de Interés Turístico de Galicia
- Llegan de Gran Canaria con sus dos hijos de 3 y 4 años para hacer el Camino tras una depresión y acaban siendo 'el aliento' de otros peregrinos