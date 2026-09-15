Agresión sexual
Los Mossos buscan a un joven que violó a una chica que salió a correr en Girona
El agresor no conocía a la víctima y llevaba una hoz en la mano cuando se encontró con ella en una zona forestal de la Urbanización Aiguaviva Parc
Agencias
Los Mossos d’Esquadra están buscando a un joven que durante el mediodía del pasado sábado día 12 asaltó y violó a una chica de unos 22 años que había salido a correr por una zona forestal de la urbanización Aiguaviva Parc de Vidreres (Girona).
La policía catalana solo ha confirmado que la violación se produjo el sábado al mediodía, pero no han facilitado más información sobre los hechos, cuya investigación ha quedado en manos de los agentes de la División de Investigación Criminal (DIC) de Girona.
Según fuentes cercanas al caso, el agresor, que no conocía de nada a la víctima, llevaba una hoz en la mano en el momento en que se encontró con ella. Una de las hipótesis que se barajan es que estuviera recolectando arbustos, una actividad frecuente en los bosques gerundenses.
Los hechos ocurrieron en una zona forestal de la Urbanización Aiguaviva Parc, una extensa urbanización residencial de casas unifamiliares.
Una vez supieron de los hechos a través del 112, los Mossos acudieron al lugar donde se hallaba la víctima, de nacionalidad española, que fue trasladada, como establece el protocolo, a un hospital de referencia para este tipo de casos para ser explorada por un forense.
Fuente: El Periódico
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