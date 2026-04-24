Videopodcast
El editor Joan Tarrida, en el podcast del suplemento ABRIL: "Los escritores se preparan toda una vida para escribir un libro"
El director de Galaxia Gutenberg protagoniza el episodio de ‘Libros y Cosas’ de esta semana
María Soto
En la larga cadena de eslabones que conforman el sector del libro, uno de los fundamentales es el editor, un rol al que, sin embargo, en los últimos tiempos se le ha restado importancia debido, entre otras cosas, a la proliferación de la autoedición. Pese a todo, es larga la tradición de grandes editores en nuestro país, y sigue siendo sólida.
Uno de los más significativos de los últimos años es Joan Tarrida, protagonista esta semana del episodio de Libros y Cosas, el vídeopodcast del suplemento literario abril de Prensa Ibérica. En 2010 adquirió, con tanto esfuerzo como entusiasmo, la editorial Galaxia Gutenberg, 16 años durante los que hemos visto crecer un catálogo de obras exquisitas y autores clásicos y contemporáneos.
Y todo gracias al respeto por un oficio que Tarrida describe así: “La gente tiene que entender que, en el caso de los escritores, una cosa es el tiempo que dedicas a escribir el libro en cuestión, pero luego casi, casi es toda una vida para prepararte para escribir ese libro, o sea, ese libro tú lo has estado pensando, investigando, sabiéndolo o no, o sea que son trabajos que llevan tiempo. Es que, claro, también vivimos en una sociedad que todo lo controla por el tiempo. Por ejemplo, en ARCO, ¿no?, viene alguien y dice: no, es que este cuadro alguien lo hace en dos minutos. Bueno, ¿y qué?, para esos dos minutos a lo mejor te has preparado toda la vida. No es una cuestión de tiempo sólo, ¿no? Lo medimos todo por el tiempo y la gente tiene que entender que la creación, que el desarrollo de un libro, son tiempo y participa mucha gente”.
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