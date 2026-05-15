Libros
Las Hijas de Felipe, en el videopódcast del suplemento ABRIL: "Las monjas de los siglos XVI y XVII fueron capaces de pensar estrategias muy colectivas de supervivencia"
Ana Garriga y Carmen Urbita, creadoras del exitoso pódcast y autoras del libro en él inspirado ‘Instrucción de novicias’, protagonizan esta semana ‘Libros y Cosas’
María Soto
Los destinos de Ana Garriga y Carmen Urbita se cruzaron en Providence (Rhode Island, EEUU) en plena pandemia, mientras cursaban un doctorado en la Universidad de Brown. Les presentó una amiga común porque las dos estaban estudiando a las monjas de los siglos XVI y XVII. Aquel encuentro fue el comienzo de una amistad que desembocó en la creación del pódcast ‘Las Hijas de Felipe’, en honor a Isabel Clara Eugenia y Catalina Micaela, hoy convertido en un fenómeno que llena teatros y en un libro, ‘Instrucción de novicias’, que ya es un ‘best seller’ internacional.
Garriga y Urbita protagonizan esta semana ‘Libros y Cosas’, el videopodcast del suplemento literario ‘ABRIL’ de Prensa Ibérica que cada viernes puede verse en todos los periódicos del grupo y en plataformas como Spotify y YouTube. Durante la charla, Garriga explica que en realidad fueron las oyentes las que hicieron que en el libro se centraran en las monjas, ya que el pódcast es más sobre cultura barroca en general, “eran ellas las que veían que había algo muy fascinante y potencialmente exitoso en los relatos de las monjas”.
Y, en ese sentido, Urbita reflexiona sobre los paralelismos entre aquella época y la actual: “Aunque parezca que el universo conventual de los siglos XVI y XVII es una cosa como absolutamente remota y muy diferente de la vida que levamos hoy en día, si lo piensas, hoy es un mundo también muy asfixiante, cada vez más. Creo que verte reflejada en estrategias del pasado, en como ellas salieron de muchas situaciones muy asfixiantes, cómo fueron capaces de pensar estrategias muy colectivas de supervivencia, algo de eso ojalá transmita sosiego hoy en día”.
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