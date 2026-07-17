VÍDEOPODCAST
Lucía Solla Sobral, en el vídeopodcast del suplemento ‘ABRIL’: “Hay hombres que me piden ayuda como maltratadores”
La escritora, que con ‘Comerás flores’, su primera novela, se ha convertido en el último gran fenómeno de ventas de la literatura en España, protagoniza esta semana ‘Libros y Cosas’
María Soto
Esta semana, y en el marco de la última edición de la Feria del Libro de Gijón, celebrada en la ciudad asturiana entre el 17 y el 21 del pasado mes de junio, Lucía Solla Sobral (Marín, 1989) es la invitada de ‘Libros y Cosas’, el videopódcast del suplemento ‘ABRIL’ de Prensa Ibérica.
‘Comerás flores’ (Libros del Asteroide), su primera novela, llegó a las librerías a principios de septiembre de 2025 y desde entonces acumula más de 100.000 ejemplares vendidos sólo en España. Un fenómeno inesperado que la autora, que antes de debutar en la literatura coordinaba un club de lectura en Oviedo, vive con naturalidad y humildad, como demuestra durante la charla, en la que se detiene en los espejos en los que se miró antes de convertirse en escritora, los de Gloria Fuertes o Cristina Peri Rossi, especialmente, pero también muchos otros.
En Comerás flores cuenta la historia de Marina, una joven que, mediados los 20 y en mitad de la vulnerabilidad a la que te arroja el duelo por la muerte del padre, conoce a Jaime, un tipo con posibles, bien parecido y considerado socialmente, que le saca dos décadas y ejerce sobre ella la peor violencia de todas, esa que no se ve, pero deja cicatrices internas tan difíciles de curar como las físicas.
“Es un tema que te atraviesa, porque te suena o porque directamente lo has vivido, entonces es muy difícil leerlo con distancia”, reflexiona Solla Sobral en la conversación con Inés Martín Rodrigo y Álex Sàlmon, en la que llega a contar que “hay hombres, cada vez más, que me escriben porque se revisan a través del libro, ya tengo cuatro casos que me han pedido ayuda como maltratadores porque no saben qué tienen que hacer para dejar de hacerlo”.
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