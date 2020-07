Conoce los tipos de bonos sin depósito para casinos online en España

Actualmente, existen casinos online en España que dan una serie de bonos sin depósito a los jugadores. Dichos bonos, son un tipo de obsequio que se les ofrece a los usuarios como recompensa por realizar algunas acciones. Por ejemplo: registrar sus datos por primera vez, hacer pruebas gratis de sus juegos o convertirse en un jugador constante y activo.

Estos bonos o regalos puede que varíen con respecto a su monto y porcentaje de acuerdo al casino online que los ofrezca. Hay algunos que suelen ser específicos, por ejemplo, al señalar el juego en el que se podrá utilizar el bono de bienvenida, mientras que otros, darán un poco más de libertad para canjearlo. Es importante saber, que su uso también variará dependiendo del casino online al cual se desee ingresar, por lo tanto, siempre es recomendable consultar páginas donde se puedan visualizar las mejores opciones o recomendaciones a escoger.

Entre esas páginas se encuentra casinoonlineespaña.es para jugadores Españoles y también para jugadores a nivel mundial, la cual contiene un top de los mejores bonos en España, los diferentes casinos que existen y sus valoraciones.

Otros aspectos que se deben tomar en cuenta a la hora de elegir un casino son: los tipos de bonos, la forma en que se pueden cambiar y, si están bajo algunas normas de los términos y condiciones de la página. Con el fin de encontrar la ocasión ideal para canjear los bonos recibidos, sin verse perjudicado por restricciones del casino, y así poder disfrutar de sus beneficios, como las tiradas o jugadas gratuitas. También se debe tomar en cuenta la fecha en que se puede usar y su vencimiento (en caso de tenerla), las especificaciones del bono como: en qué tipo de juegos pueden ser canjeados, si se requiere convertirlo en dinero real y qué condiciones aplican para poder seguir recibiendo muchos más bonos.

Entre los tipos de bonos se encuentran los de bienvenida sin depósito o bonos por registro y los bonos sin depósito en cualquier momento. Como lo dicen sus nombres, la diferencia entre uno y otro se evidencia a la hora de registrar los datos en el casino virtual. La primera categoría se obtiene al momento de registrarse el jugador; la segunda y la segunda, como se especificó anteriormente, es recibida por el jugador en diferentes oportunidades, por ejemplo: si el usuario recomendó el casino a su grupo de amigos o si ha cumplido un año como jugador, entre otros.

Pero estos no son los únicos tipos de bonos, existen otros menos comunes, los cuales ofrecen a los jugadores giros que pueden utilizar como un extra a la hora de tirar de las máquinas, sin la necesidad de utilizar su dinero de apuesta. Otros son otorgados a los high rollers por su desempeño destacable a la hora de apostar y a los miembros VIP por su trayectoria al hacer grandes apuestas. También existen bonos dependiendo de los tipos de juegos de casino online como la ruleta, el blackjack, las máquinas tragaperras, etc. En la página web bonocasino.es los jugadores podrán revisar con más detalle en qué consiste cada uno de estos juegos, para así poder entender cómo se deben usar los diferentes bonos que reciban si están asociados a algún tipo de juego en particular, ya que cada uno cuenta con sus especificaciones y términos, por lo tanto, se recomienda verificar dicha información antes de hacer uso de cada uno de ellos.

Top de casinos online en España

Desde el surgimiento del primer casino online en 1996, el furor por esta nueva modalidad de apuesta ha ido incrementado notablemente, al igual que la presencia de diferentes plataformas que cuentan (cada día más) con nuevas opciones de juegos y tecnología. Estas, se encargan de ofrecer diversas experiencias a los jugadores, así como mayores beneficios al otorgarles dinero sin depósito o regalarles bonos con el fin de que tengan un acercamiento gratuito a los juegos y a los diferentes tipos de apuestas.

Sin embargo, muchas personas todavía no están del todo convencidas con esta nueva modalidad, debido a que prefieren vivir la experiencia que les brinda un casino tradicional. Ya que todavía no conocen las ventajas ni los beneficios que éstas plataformas llegan a brindar a sus jugadores, hasta el punto de igualar la sensación de estar en un casino de forma física.

Por ello, los casinos online tratan de ofrecer siempre a los jugadores la ventaja de obtener bonos y obsequios con tan solo realizar alguna que otra acción en la plataforma virtual, muchas veces tomando en cuenta su desempeño para apostar. También ofrecen la posibilidad de jugar gratis, bien sea con estos bonos o con las versiones de prueba que están disponibles de los diferentes juegos de casino. De este modo los jugadores no se ven perjudicados al no tener que endeudarse, ni tener que llegar al punto de solicitar préstamos de dinero a precio de oro. Por último, cuentan con una lista amplia de todo tipo de juegos (algunos en vivo), les dan a los jugadores la oportunidad de obtener partidas gratuitas para probar su suerte sin tener que apostar y lo más importante, permiten que el jugador esté en la plataforma durante el tiempo que desee, sin tantas limitaciones.

Es así como los casinos online brindan a sus jugadores una mayor experiencia, al poder utilizar diferentes dispositivos como sus celulares o tabletas. Es decir, que dan al usuario una mayor comodidad para que al jugar, este no se vea limitado. Demostrando que no es necesario dirigirse físicamente al casino, debido a que existe una gran cantidad de plataformas con increíbles ventajas para jugar estando en casa. Siendo la mejor opción actualmente debido al distanciamiento social y a la cuarentena en el mundo.