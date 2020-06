Consejos a la hora de realizar apuestas

Consejos para realizar apuestas deportivas (siguiendo siempre un juego responsable)

¿Te gusta la dinámica de las apuestas? ¿Sueles apostar de vez en cuando? En ese caso, no lo hagas sin antes leer estos consejos que te proponemos, para que apuestes solo siguiendo un juego responsable.

Antes de nada, necesitas conocer las mejores casas de apuestas . Es decir, plataformas seguras en las que poder realizar apuestas siempre que te apetezca. En ese enlace te dejamos algunas de las más punteras.

Una vez tengas identificadas algunas de las casas de apuestas referentes y con tu cuenta creada, ya puedes empezar a depositar algo de dinero. Pero ojo, siempre con responsabilidad, dedicando únicamente una parte dedicada al ocio.

Considera también los bonos de bienvenida que te ofrecen algunas de las casas, porque puedes conseguir un extra para jugar. Pero eso sí, antes de suscribirte a ello, lee bien la letra pequeña para saber si te encajan las condiciones.

Dentro del juego en sí, es importante que analices todas las opciones que hay disponibles, para dar con la cuota que más te interesa, ya sea antes o durante el partido. Encontrarás muchas opciones en las que puedes apostar, para conseguir una mayor rentabilidad en cada euro apostado.

Compara también las cuotas de las distintas casas, porque suelen ser diferentes. Si estás seguro de un resultado (aunque 100% seguro nunca es nada), considéralo, para mover de manera inteligente la cuantía de la apuesta.

También te recomendamos llevar un control sobre las apuestas realizadas y fijar una cantidad máxima a apostar, para que no te pases nunca de ahí. Si crees que no vas a poder hacerlo, es mejor que no te crees la cuenta.

Por supuesto, apuesta solo si eres mayor de edad. Ten en cuenta que la ludopatía es una enfermedad que se trata con un tratamiento y con terapia. Solo realizando un juego responsable y de manera ocasional conseguirás que siga siendo ocio.

Y, por último, recuerda que las apuestas deben hacerse únicamente por diversión, para pasar un buen rato. Pero no se deben hacer en ningún momento con el objetivo de “ganar dinero”, porque es puramente azar. Puede salir bien o puede salir mal.

Juega siempre con responsabilidad.