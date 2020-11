Nuevos iPhone 12, iPhone 12 Pro, MagSafe y HomePod Mini

Un iPhone más potente y más rápido

Con el chip ya estrenado por el iPad Air, el Apple A14 Bionic, el iPhone 12 será más potente que todas sus generaciones anteriores: es el primer procesador que cuenta con 5 nanómetros, contando con 2 núcleos para alto rendimiento y 4 para bajo, incrementando la potencia además en un 40%. A mayores, el iPhone es compatible con el ya tan sonado 5G, el cual hará posible que la conectividad dé un salto enorme.

No contamos con una cifra exacta de RAM, un dato que Apple no suele proporcionarnos. Se cree que el iPhone 12 tendrá 4GB y el iPhone 12 Pro 6GB. Por otro lado, hablando de la batería, contamos con los mismos 18W de carga rápida y nos quedamos sin cargador, el cual no será incluido en la caja, así como los típicos auriculares de la marca. Respecto a la ausencia del cargador y de los auriculares, Apple nos dice que es para ahorrar en materiales y reducir la huella de contaminación, de hecho, a partir del lanzamiento de los nuevos iPhone, los modelos anteriores ya no contarán tampoco con el cargador y auriculares, y el embalaje será en una caja de menor tamaño.

Por otro lado, el almacenamiento de los nuevos iPhone se mantiene igual que en la versión anterior, ofreciendo 64, 128 o 256 GB dependiendo de la versión que escojamos. El hecho de empezar con 64 GB de almacenamiento en un móvil de tan elevado precio nos descontenta un poco.