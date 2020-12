Solicitud de código LEI en tres sencillos pasos

Obtener un código LEI online es muy sencillo:

1) Ir a la pagina web del agencia

2) Presentar la documentación pertinente

3)Efectuar el pago por la opción elegida

Si todos los documentos son correctos podrás obtener tu código al final del día siempre que tu solicitud LEI se haya realizado antes de las 15 horas; de lo contrario, recibirá una respuesta al día siguiente.

No solo los tiempos de espera son muy cortos, incluso los costes para obtener el código son mínimos: de hecho, obtener un código LEI cuesta solo 59 euros por 1 año, 150 euros por 3 años o 225 euros por 5 años. Tenga en cuenta que la opción de 5 años ofrece una tarifa mucho más barata que las otras opciones, además de que no necesitará una renovación anual inconveniente y no necesitará recordar ninguna fecha de vencimiento, al menos a corto plazo.

La documentación que se debe presentar para solicitar un código LEI es diferente según el tipo de persona jurídica. A continuación encontrará una breve explicación de los documentos a enviar.

Para sujetos inscritos en el registro mercantil: NIF, información sobre la estructura de control societario. Documentación justificativa: estados financieros consolidados para sujetos que declaren pertenecer a un grupo empresarial y apoderado con copia del DNI de quien delega si pretendes solicitar el código a través de un intermediario.

Para fondos de pensiones: nombre, número de registro del fondo, dirección, correo electrónico, información sobre la estructura de control corporativo. Documentación acreditativa: copia del DNI del firmante en curso de vigencia y documento para solicitar el código LEI para fondos de pensiones.

Para fondos de inversión: nombre del fondo, código del subfondo, NIF del administrador del fondo e información sobre la estructura de control societario. Documentación justificativa: documento de auto declaración cumplimentado y firmado por un representante de la sociedad gestora, copia del DNI del firmante y cualquier poder con copia del DNI de quien delega para solicitudes realizadas a través de intermediario.

Para todas las demás entidades: nombre, NIF, dirección, correo electrónico, información sobre la estructura de control corporativo. Documentación acreditativa: certificado de inscripción en Registro Público con indicación explícita del Representante Legal, copia del DNI del representante legal y documentación que acredite la existencia de los requisitos donde se ha seleccionado el pago en modalidad de Pago Fraccionado o exención de IVA.